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上海封城1個月！隔離酒店疏失致55萬人感染　民眾硬挺缺糧看病難

記者蔡儀潔／整理報導

今（28）日是上海官方宣佈實施封控滿一個月，累計確診超過55萬。在動態清零的政策下，這座擁有2600萬人口的國際性大都市停止運轉，所帶來的衝擊涉及民生、經濟等各個層面，期間引發看病難、缺物資等次生災害，備受各界關注。

▲▼上海疫情,華亭賓館 。（圖／界面新聞）

▲華亭賓館 。（圖／界面新聞）

隔離酒店成毒窩

資料顯示，上海此輪疫情始於2月28日 ，一名56歲女子前往同濟醫院發燒門診就診，核酸檢測結果為陽性，並於3月1日覆核確診，成為首位個案。上海官方11日指出，感染源聚焦於作為入境人員隔離酒店「華亭賓館」，因管理疏漏引發本土感染並導致傳播。

由於「華亭賓館」入住人士主要從香港入境，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，上海本輪疫情與香港第五波疫情有關，推測兩地的病毒基本上同源，並形容上海「久守必失」。

Omicron變異株BA.2之後快速席捲上海，在3月27日宣佈實施分區分批封控前，累計超過1.6萬例感染個案，是自2020年初武漢爆發疫情後，大陸總規模最大的城市聚集性感染集群。

▲ 上海「鴛鴦鍋式」封控 。（圖／翻攝自微信朋友圈）

不封城到「鴛鴦鍋」封城

由於Omicron變異株傳播的隱匿性，上海的「精準防疫」失靈，疫情外溢到江蘇、浙江、安徽等地。上海封不封城？這個問題在3月在大陸引發熱議。

上海市政府副秘書長、市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝3月15日表示，上海不會「封城」。上海新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏用「陶瓷店裡抓老鼠」描述上海防疫，確保防疫的同時，又能保障城市生產生活的正常運轉，強調不會搞「一刀切」。當地警方還曾對傳播封城消息的2名男子立案調查。

復旦大學上海醫學院副院長吳凡3月26日在上海衛健委召開的記者會上表示，上海之所以不封城，是因為上海在全國經濟社會發展當中承載重要功能，如果封城會影響國家甚至全球的經濟。

不過，隔天政策突然「大轉彎」，決定自28日起全市分兩批封閉篩檢，浦東、浦南及毗鄰區域率先封，之後再封閉浦西地區。以黃浦江為界的分批封鎖方式也被網友比作火鍋中的「鴛鴦鍋」。

臨時的通知令上海市民措手不及，3月27日晚間出現大規模搶購潮，貨架上大多數物資被搶光，甚至有人為了搶菜發生爭執。

▲民眾連夜趕去搶菜。（圖／翻攝自微博）

大規模封城與亂象

上海原定於5日凌晨3時解封，但Omicron變種株傳播速度太快，累計陽性感案超過10萬例，官方宣佈繼續全市實施「封控管理」。當局也加快方艙醫院建設，除了會展中心等大型場館外，部分辦公樓、人才公寓等也都被徵用，讓新冠患者居住。

▲網友整理的「換物資觀察」。（圖／翻攝自微博）

在接下來的一個月時間，上海出現多起亂象。首先是「缺物資」，許多民眾存糧不足，只能省吃儉用，每日用各類App搶菜，甚至流行起「以物易物」。微博上擁有250萬粉絲的網紅「可子」也被關在家中將近2星期，肚子瘦了一大圈，稱自己體驗了一把「飢荒瘦法」。

導致缺物資的問題原因眾多，其中一個便是因聯外道路管制嚴格，擔任物資運輸的貨車司機得承受不少壓力。大陸一間大型糧油公司高管透露，即便開出每車最高3萬元（人民幣，下同，約新台幣12.9萬元）運費的高價，仍然沒有司機願意跑上海，物資無法發運。

大陸國務院11日發布通知，嚴謹擅自關閉高速公路，不得隨意限制貨車通行。另外為了保障物資配送「最後一百米」的通暢，上海逐漸打通物資配送的難點和痛點。

▲一名孕婦去醫院就醫結果遭到「黨員突擊隊」毆打，現場尖叫不斷，一片混亂。（圖／翻攝自微博）

其次發生「就醫難」問題，包括一名孕婦經過居委會同意後去醫院就醫，結果遭到「黨員突擊隊」毆打；一名老人哮喘突然發作，家屬曾向警方和120急救車求救但都被拒絕，最終老人不治離世。

另外，出生於台灣、活躍於大陸財經媒體界的經濟學者郎咸平，他98歲的母親因為等不到核酸檢測報告，在上海的醫院急診室門口苦等4小時後過世。中國太平洋證券總裁助理韋桂國突發腦溢血，因封城來不及救治病逝。

類似因封城導致延誤治療的事件接連發生。官方15日表示，為保障市民群眾在疫情期間的就醫需求，要求各級公立醫院原則上不停診，急診、發熱門診等重點科室必須要全力保障開放，嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度。

▲對於柯基被打死的事件，該社區居委會回應「溝通賠償」。（圖／翻攝 微信 基情四射上海科基群）

還有「執行混亂」問題，例如一名柯基犬主人陽性確診被拉去隔離，小柯基跟著跑出來上不了車，最後被防疫員拿鐵鍬活活打死，引發寵物如何處置的爭議。

另外，微博10日晚間一段名為「上海錄音」顯示，一對夫妻全家陰性且持有公立醫院的報告，但警察8日上門時以夫妻兩人都是陽性為由，要將他們帶去方艙醫院進行隔離，夫妻兩人據理力爭，最終仍被帶去方艙醫院。不過，浦東新區政協委員趙國寶表示並不存在誤判問題。

▲市民收到發臭的奶頭肉。（圖／新聞坊）

封城期間還爆出多起大賺「國難財」的事件，接連有市民收到過期快兩個月的叫化雞、發霉的午餐肉、稀得像水一樣的洗衣液等，還有人買到的糧食竟是其他省市捐贈的愛心物資。

針對這些亂象，上海出手整治，包括捕獲「豬奶頭」事件幕後之人，他坦承以次充好的行為，涉案金額高達32萬元（約新台幣146萬元）。

▲防範區內的市民到超市採買。（圖／視覺中國）

三區防控與社會面清零

上海11日推出封控區、管控區、防範區三區防控措施，防範區的居民可以在行政區域內適當活動。22日起，上海在全市範圍內開展「社會面清零」攻堅九大行動，對封控區每天開展一輪核酸篩查；27日據官方通報，上海部分醫院為了配合防疫工作，暫停部分醫療服務。

▲上海,醫院,醫護,重症,老人。（圖／CFP）

▲一部分人則認為，「躺平」可能帶來更多的死亡個案。（圖／CFP）

經濟與外交衝擊

上海過去2個月的防疫措施與1個月的封控管理，令不少人對「動態清零」的防疫政策產生質疑。一部分人認為，該政策不可持續，「封控」會帶來越來越多的次生災害。另一部分人則認為，「躺平」可能帶來更多的死亡個案。

對此，當局強調堅持「動態清零」，官方專家梁萬年也強調，Omicron的嚴重程度從傳播速度和病死率來看，都遠高於流感，一旦防控放鬆，將造成大量的重症和死亡。

不過，「零容忍」防疫措施對經濟造成巨大衝擊。香港中文大學教授經濟系宋錚向《南華早報》表示，根據經濟模型分析指出，這將使當地實際月收入減少超過50％，也會使中國大陸4月份GDP下降3％。

另外，供應鏈受到阻塞波動，連帶影響亞洲、歐美間的供應鏈運轉。歐洲第二大貨櫃港安特衛普港執行長馮德梅倫（Jacques Vandermeiren）表示，整個2022年都會受到影響，「我們預期會比去年更混亂。」

▼業者估上海港解封後要花一個月時間才能恢復正常。（圖／翻攝自中國港口網）

▲業者估上海港解封後要花一個月時間才能恢復正常。（圖／翻攝自中國港口網）

外交方面，美國國務院9日曾宣布，美駐上海總領館人員及其家屬可自願以「授權撤離」方式離開中國大陸。當晚深夜，大陸外交部發言人趙立堅表示強烈抗議和不滿美方無端指責中國防疫政策。據路透報導，日本駐上海總領事赤松秀也曾致函上海市當局，盼能解決封城導致日本企業損失和其他業務中斷的疑慮。

上海何時能全市解封仍是未知數，不過疫情已經逐漸下降。據今日通報，上海27日單日新增本土個案1萬0622例，比前一日降了2940例。新增死亡病例依舊是兩位數，達到47例，目前累計死亡285例。

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