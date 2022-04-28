上海「6歲以下兒童」染疫累計12707例　加速長者疫苗接種

▲上海本輪疫情6歲以下兒童陽性感染者共12707例。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

上海今（28）日通報新增1292例新冠肺炎本土確診病例和9330例本土無症狀感染者。上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，本輪疫情以來，上海累計報告6歲以下兒童陽性感染者12707例，約占感染者總數的2.4%；累計出院和解除集中醫學觀察人數7480例。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹透露，這些兒童主要收治在市公共衛生臨床中心等定點醫院，也有部分無症狀的患兒在由監護人陪同下，收治在方艙醫院。

她表示，各家定點醫院積極開展綜合治療促進患兒康復。各家醫院專家組與市級專家組每天線上查房，及時研判病情，預防發生重症。病房內每天由高級職稱醫師帶隊查房，堅持中西醫結合的治療方針，根據病情及時調整治療方案。

趙丹丹強調，做好患兒的日常醫療護理工作，特別是對陪護家長進行健康宣教，指導並協助家長做好患兒的生活和照護。此外還針對兒童心理特點，營造溫馨愉悅放松的環境，幫助孩子盡快早日康復。

此外，針對長者方面，趙丹丹表示，截至目前，上海60歲及以上老年人累計完成新型冠狀病毒疫苗全程接種超360萬人，全程接種率62%，完成加強免疫接種超220萬人，加強接種率38%。

趙丹丹指出，上海各區將以「老年人」為重點，積極推進新冠疫苗接種，如安排移動接種車進社區，在養老機構等設置臨時接種點等。