全聯咖啡買1送1！一杯最低12.5元爽喝美式　勞動節優惠一次看

▲迎接勞動節，全聯OFF COFFEE「買1送1」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

為體貼辛苦勞工，全聯福利中心將於4/30～5/2推出OFF COFFEE、阪急麵包優惠活動，包括同品項「買1送1」，阪急麵包全品項任4個100元等。而全家便利商店自4/29～5/1也祭出限時3天「大杯Let’s Café特濃美式買1送1」，民眾可以好好把握！

全聯實體門市自4/30～5/2推出勞動節優惠，OFF COFFEE同品項買1送1（冰熱同價，以原價計算），同時還可以搭配阪急麵包，全品項任4個100元（限原價30元系列麵包），為辛苦的勞工朋友們加油打氣。

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PXGo!全聯線上購分批取則推出「犒賞自己 喝起來」優惠活動， 4/30～5/2推出OFF COFFEE美式買35送35，一共70杯，售價875元，等於一杯只要12.5元超划算。另有拿鐵買25送25，售價875元；阪急麵包買10送3，售價600元。同步使用PXPay支付，滿千贈800點。

▲全聯推出OFF COFFEE、阪急麵包優惠活動，讓辛苦的勞工們休息片刻。（圖／全聯提供）

另外，便利超商也祭出相關優惠，全家4/29～5/1限時3天祭出「大杯Let’s Café特濃美式買1送1」，期間凡於門市購買大杯特濃美式就送「大杯特濃美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，兌換券須在5月2日至5月6日期間換完。

而OK mart 也在即日起至5/2祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」，不限冰熱，加碼再推夏季限定飲品嚐鮮價優惠，包括泰式奶茶只要39元，還有吃得到果肉的OLAND鳳梨蘋果茶，只要59元就能喝到。

萊爾富響應五一勞動節，也祭出多重優惠，包括5/1～5/2在門市超值購及線上Hi-Life VIP APP內的整買零取，推出Hi Café大杯美式與大杯拿鐵咖啡享同品項「買6送6」活動（可兌換至8月2日）；除了現煮咖啡優惠，門市自4/29～至5/3也推出多項指定糖果巧克力和飲品「買1送1」等。

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