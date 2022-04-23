終於有了！全聯開賣「1人份快篩試劑」　北北基、桃園門市限量供應

▲全聯門市。（示意圖／記者林育綾攝）



記者周姈姈／台北報導

本土疫情燒不停，「家用快篩試劑」一劑難求，不少超商、賣場皆缺貨，但現在全聯帶來好消息了，今（23）日宣布，將在北北基、桃園市有藥商執照許可門市391家陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，限量2萬組，每店限量開賣，售完為止。

全聯今日表示，目前除販售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組5入」與「速可安家用新冠病毒抗原自我檢測套組2入」之外，即起將在北北基、桃園市有藥商執照許可門市391家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價218元，限量2萬組，提供消費者居家檢測更方便選擇，每店限量開賣，售完為止。

▲亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入。（圖／全聯提供）



本土疫情延燒，行政院昨日表示將於24日前會鋪貨123.5萬劑快篩試劑到全國通路，紓解市場需求。指揮中心指揮官陳時中也疫情記者會上表示，月底會有780萬劑亞培快篩試劑到貨，羅氏5月2日也有2100萬劑近來，5月以後陸續會有幾千萬劑近來。基層診所若想作為公費快篩據點，也歡迎向指揮中心申請。

另外，衛福部週一在立法院進行專案報告，陳時中也在立委質詢時說明快篩試劑實名制規劃，政策最快在5月初上路，會優先徵用進口產品，截至7月底前會購買1億多劑，國產快篩試劑4個月徵用3090萬劑，之後會努力兼顧徵用與自由市場間平衡，也會盡量壓在每劑100元以下。

▲指揮中心公布家用快篩適用時機。（圖／指揮中心提供）

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