屏東+21！天上人間3小吃部還在燒　新增8人確診已累計65染疫

▲小北百貨-屏東內埔店消清 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府15日公佈21例本縣確診個案，8例與天上人間小吃部、可愛小吃部、四季紅小吃部有關，另有6例因接觸高雄確診者案「30581」而染疫，還有6例仍在疫調中。

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縣府15日由副縣長吳麗雪召開線上直播記者會。目前屏東縣開設篩檢站包括屏東市-部立屏東醫院、潮州鎮-茂隆骨科、恆春鎮-南門醫院，15日起新增東港鎮-安泰醫院，請足跡重疊者盡快前往篩檢；同時中央流行疫情指揮中心最新規範24類工作人員必須打完三劑，也請大家踴躍施打提升群體免疫力，才能生活如常。4月16日上午8時30分至11時30分在屏東火車站、潮州火車站有速打站，莫德納疫苗隨到隨打，各限額500人打完為止，65歲以上長輩到五月底前打1.2.3劑，還加碼送500元禮券。

疫調指出，從天上人間衍生新增2案「31013」、「31016」，都是在居隔期間陰轉陽；與可愛小吃部相關有5例，直接相關為案「31015」、「31344」、「31350」，另2例案「31345」、「31676」為之前確診者親友或同事接觸而衍生。四季紅小吃部也有一例案「31014」。

案「31349」為高雄市大帝國案「26791」匡列居隔對象之一，居隔期間陰轉陽。另有6人接觸高雄案「30581」而感染，分別為案「31677」、「31678」、「31679」、「31680」、「31681」及「32027」。還有6案「31346」、「31347」、「31348」、「31675」、「31682」、「32026」感染源仍在追溯中。

衛生局表示，15日共匡列121人採檢，有64人居家隔離，自主健康管理57人，確診者相關足跡包括主幼商場潮州火車站前店、潮州中正市場、康是美潮州門市、九如東寧菜市場、小北百貨內埔店、東港魚市場、東港第二市場、鹽埔鄉鹽埔商展、新園鄉田園自助餐、全聯東港博愛店等，均已陸續進行清消作業。