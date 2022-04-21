全聯母親節福袋限時3天開搶！頭獎Mini Cooper　內容物及獎項曝光

▲全聯首度推出線上母親節福袋，限時3天開搶，頭獎抽Mini Cooper全新三門掀背汽車！（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

疫情升溫讓許多人擔心外出群聚，全聯小時達為提供民眾不同方式購買母親節好禮，今年特別推出線上母親節福袋，5/3～5/5限時3天，每天中午12點30分限量開搶，讓消費者免出門排隊，在家動動手指就能搶購，頭獎祭出Mini Cooper全新三門掀背汽車，市價約155萬，另還有1克拉鑽石項鍊、黃金條塊等大獎。

看好消費者期望搏個汽車或鑽石大獎送給媽媽，全聯小時達今年首度推出線上「母親節福袋」，5/3到5/5限時3天每天中午12：30在全聯小時達、Uber Eats雙平台限量開搶，每天販售數量依各平台數量為準，總共限量3萬袋，每袋售價520元。

▲「母親節福袋」內含超過10樣精選好物。（圖／記者林育綾攝）

福袋內含超過10樣精選好物，包含「古寶無患子洗髮精1瓶」、「森田藥粧面膜1盒」、「家樂氏東尼香甜玉米片175g」、「意大利金莎巧克力3粒裝」等；另有「PXGo!全聯線上購」購物折價券一份（共計440元），全部加起來價值超過上千元。

▲全聯母親節福袋頭獎，Mini Cooper全新三門掀背（市價155萬）。（圖／記者林育綾攝）

不僅如此，每個福袋都有機會抽大獎，包括頭獎Mini Cooper全新三門掀背（市價155萬）、京華鑽石1克拉耀眼之星項鍊（市價50萬）、圓夢金（現金20萬）、黃金條塊3兩（市價21萬）等；另有全聯小時達獨家加碼獎項，如圓夢金（現金共30萬）、福利點（價值現金共23.5萬元）等，全部總共174個獎項，獎項總價值超過380萬。其中全聯小時達更獨家加碼144個獎項，中獎機率高達1%，消費者只要下載「PXGo!全聯線上購」APP即可搶購。

▲全聯小時達首度推出線上「母親節福袋」。（圖／記者林育綾攝）

全聯小時達表示，為營造歡慶母親節的節慶氛圍，特地延長福袋販售時間，除了全聯小時達平台開賣外，還首次攜手Uber Eats合作，雙平台連續3天每天中午12：30限量販售，皆將於5/6以線上直播方式，在官方臉書與LINE開獎，一起與消費者見證大獎抽出一刻。

至於全聯小時達加碼的144個獎項，則僅限於全聯小時達平台購買者可抽，相關獎項將在5/4、5/5、5/6分別由電腦抽出，並公布於「PXGo!全聯線上購」官網上，敬請消費者隨時關注訊息。