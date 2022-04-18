媽媽辛苦了！賣場祭「保養品、彩妝買1送1」　專櫃款限量下殺7折

▲賣場母親節檔期祭出保養品限時買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

媽媽辛苦了！為了即將到來的母親節，有賣場特意引進14家高端專櫃保養品，來讓愛美的媽媽們省一波荷包，像是有SKll、蘭蔻、契爾氏、雅詩蘭黛等一次滿足，即日起至5月12日更有下殺7折起優惠，加碼再推千款開架熱銷品最高買1送1，無論是想買洗面乳、面膜、防曬乳通通有，婆媽們把握機會衝一波。

▲開架熱銷保養品、彩妝最高享買1送1優惠。

搶攻母親節商機，家樂福擴大引進14家專櫃保養品牌，包括愛馬仕、歐舒丹、SKll、蘭蔻、品木宣言、海洋拉娜、契爾氏、雪花秀、雅詩蘭黛、YSL、赫蓮娜、資生堂、Dior、蘭芝等提供更多保養選擇，並祭出限量獨家保養品組合下殺7折起，數量有限、售完為止，加碼還有逾千款開架彩妝保養品最高可享買1送1優惠，像是洗面乳、面膜、防曬乳、化妝棉、化妝水等，現在買最划算，即日起至5月12日限時開跑。

▲母親節蛋糕預購至5月8日。

除外，家樂福至5月8日前也有母親節蛋糕預購活動，無論是喜歡乳酪混合草莓果泥、覆盆子泥的「莓果重乳酪」，以伯爵茶蛋糕體結合草莓果醬和卡士達製成的「爵世美人」，還是經典「波士頓派」，這次可是一口氣推出芋泥、藍莓、草莓3口味選擇，會員還有限定買母親節型錄商品滿500元就送50元現金折價券。

▲全聯母親節蛋糕預購TOP3出爐！（圖／業者提供）

另，全聯也為慶祝母親節集結蛋糕、公益手作食品禮盒、家電等祭出限時預購優惠，一共有25款蛋糕最低220元起，同步觀察到今年最受歡迎的母親節蛋糕口味，TOP3分別是「芋見幸福千層蛋糕」、「手信坊乳酪蛋糕」、「中村藤吉本店醇乳抹茶重乳酪」；而即日起至5月12日期間還有「We Sweet甜點女人節」，期間每周六、日、一We Sweet全品項88折。

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