鮮乳買1送1　他一看「要1貼紙」才敢買！慘被一片洗臉：沒常識

▲鮮乳沒標章，讓一些網友不敢買。（圖／（左）翻攝自PTT、（右）記者林育綾攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有民眾近日到全聯，發現一款936ml的鮮乳在促銷買1送1，換算下來，一大瓶竟然只要38元，讓他不禁貼出情報文分享好康。就有人看了直呼不敢買，「沒有鮮乳標章，怕怕der」、「上次看找半天都沒鮮乳標章」、「沒標章就pass」，結果底下許多網友都忍不住狂洗臉，曝光1關鍵為特價鮮乳平反。

有網友在PTT的省錢板（Lifeismoney）貼出情報，分享某牌936ml的鮮乳，原價76元促銷買一送一，不禁心動「兩瓶76，好像有點便宜。」好康也吸引一片留言，「還不錯，只是不知道架上有沒有」、「也不會很即期」、「上次這牌特價是一瓶62，如果真的76兩瓶是超便宜。」還有人提醒，這看起來像單店活動品，不是所有門市都有。

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▲原PO看到鮮乳買一送一，便貼文分享好康情報。（圖／翻攝自PTT）

不過，就有人看了貼文直呼不敢買，「沒有鮮乳標章，怕怕der」、「上次看找半天都沒鮮乳標章」、「沒標章就pass」、「啊？沒標章的不是是表示是成份乳的意思嗎」、「沒標章是純乳含量較低嗎？」結果秒被洗臉，「鮮乳標章麻煩估狗一下，都2022了不用在那邊怕怕。」

底下不少網友則是熱心說明，「標章只是認證，鮮乳成分還是看CNS」、「乳飲品不代表不是生乳製，也不是沒標章的個個都是小農」、「是不是鮮乳是看CNS標準，不然進口的鮮乳都沒標章，不就都乳飲品」、「直接去牧場買但沒標章會怕嗎？呵呵」、「只有乳源，沒有乳品加工廠沒辦法申請鮮乳標章，很多小農都是這樣」、「申請不到標章的鮮乳崩潰。」

但也有人認為，買不買無標章鮮乳本來就沒有是非對錯，「價格也差不多，反正我買有標章的啦」、「如果有疑慮就買有標章的，甚至可以考慮標準更嚴格有產銷履歷的」、「沒有標章就是沒有通過（或沒送審）農委會，所以沒有標章。有標章會讓人比較安心，這個一點都不奇怪。」