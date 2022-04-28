氣候法公聽會環保署只派1主秘　綠委怒了：為何其他部會要派次長

▲環團認為，台灣氣候治理最大困境是中央缺乏有效的跨部會協調機制。（圖／環境權保障基金會提供）

記者許展溢／台北報導

行政院版本《氣候變遷因應法》送入立法院，今（28日）在衛環委員會召開氣候法修法公聽會。環保團體提出6訴求外，多位專家學者、業者各表示不少意見，其中「碳費」到底要收多少仍是關注焦點，而環保署僅派一位主秘，讓立委洪申翰不滿直說沒辦法接受。

環境權保障基金會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、台灣環境規劃協會、環境正義基金會、綠色和平基金會、主婦聯盟環境保護基金會發出聲明要求「拉高氣候治理層級，確立部會權責」、「碳費有效性需有執行目標與管考機制並擴大用途，短期碳費長期碳稅」、「考量人權衝擊，以自然為本與社區調適策略為優先」、「氣候治理不遺落任何人，強化地方治理，資訊公開，全民參與」、「公民參與氣候管制，訴訟條款並肩同行」，和核能非台灣減碳選項，再生能源推動大步向前」。

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洪申翰說，雖環保署長沒辦法到，但要抗議環保署作為此法主責單位，竟只派一位主秘坐在委員會裡，「這是非常非常不適當的，如果環保署能這樣做，為何其他部會要派次長來？」這是對衛環委員會很不尊重的動作，沒辦法被接受，這不是環保署怎樣的問題，是一併拉低了行政院跟其他部會對委員會的尊重。

▲洪申翰不滿，環保署只派1名主秘到委員會。（圖／翻攝國會頻道，下同）

洪申翰接著點出，氣候法要將哪些部會到底要負責哪些任務明確寫出，因私底下聽過很多抱怨，某些部會就是不願承擔該承擔的責任，所以才要求「部會權責清楚的入本文」，也只有放在本文才能讓應推動變長期責任，而非一時短期任務協調，同時要增加公正轉型條款，且單獨入法。

環團也提，過去台灣氣候治理最大困境是中央缺乏有效的跨部會協調機制，造成各部會相互推托權責，難以有效推進氣候政策。要解決各部會間權責不清的問題，應於母法內明訂各部會之權責，目前政院版草案中，部會權責分工僅於說明欄中註明。

立委邱顯智舉日本為例，根本不用排公聽會，官網已清楚列出各部會工作為何，進度又是到哪，而歐盟也比台灣走得前面，應參考其他國家走過的冤枉路，若要認真做好這件事，也應跟德國一樣成立獨立氣候變遷專家委員會，並賦予適當職權，才能好好監督政府。

▲蔡鴻德說，最終也許能成立國家級的環境研究院。（圖／翻攝國會頻道）

至於碳費，環團認為，是此次氣候法修法最主要政策工具，然以政院提出版本，不僅未設定減量成效目標、也缺乏成效監管機制，容易淪下一個無效空污基金，不僅未反映環境被破壞真實成本，更會使台灣被拒於國際低碳競爭圈之外，破壞各界對政府落實淨零排放的信心。綠色和平與中研院蕭代基研究員推算，碳費若僅收100元，台灣的碳排於2050年將持續上升17%，明顯無助於淨零。

立委吳怡玎建議「不能以最低標」，且不是大戶先行，是「公營先行」，因公家不做好榜樣，怎要求民間？如台電，中鋼等大戶佔全台灣排碳一半以上，以中鋼2020年直接碳排估算，每年繳的碳費占不到全年營收1％，不痛不癢。台灣環境規劃協會理事長趙家緯指出，氣候法中的「優惠費率」沒必要， 不利企業減碳工作。

環保署副署長蔡鴻德回應，碳費到底要怎麼徵收及收多少和配套措施，都還沒決定，還要徵求各界意見，共同把未來如何徵收談下來，有共識再推，對國家才是好結果，也有構想設立氣候變遷科技中心，也許最終能成立國家級的環境研究院，裡頭就可以做很多事情。