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推「氣候變遷因應法」有成　洪申翰曝心境：力拼今年完成立法

▲▼洪申翰推動《氣候變遷因應法》修法有成。（圖／翻攝洪申翰臉書）

▲洪申翰推動《氣候變遷因應法》修法有成。（圖／翻攝洪申翰臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院在4月22日「世界地球日」的今天，將《氣候變遷因應法》修正草案送進立法院，讓民進黨立委洪申翰有感而發，表示氣候與能源法規是他任內花最多心力的政策，感觸很深，強調接下來還有數項修法關鍵，他會力拼在今年一定要完成審查，並三讀通過氣候法的大修。

洪申翰透過臉書表示，去年的地球日，總統蔡英文宣示「2050淨零排放是全世界的目標，也是台灣的目標」，今年地球日前夕，國發會在3月30日提出淨零路徑，行政院也將氣候法草案送進立法院。

洪申翰強調，「這兩年多來，我花最大心力推進的就是氣候和能源的法規政策」，看到台灣討論氣候議題的氛圍和過往已經大大不同，心中感觸很深。

洪申翰回顧，過去為了強化氣候治理，台灣必須發展出兩大支柱的行動，一是在法律面向提出「氣候變遷法」、二是在政策面向提出「淨零轉型的路徑規劃」。

洪申翰強調，他上任後的第一次總質詢，就向行政院長蘇貞昌提出大修《溫室氣體減量及管理法》為《氣候變遷法》的必要，同時，他也邀集民間團體共擬草案，歷經將近一年的努力，在2020年12月底遞交《氣候變遷行動法》草案；也因為該版本是立法院本屆第一個修法提案，在環保署提出《氣候變遷因應法》草案時，成為各方用來參考、比較、研究的最重要依據。

洪申翰指出，歷經過去2年民間、產業、學界、政府間的討論，再加上國際間氣候政策的強度不斷升級，各界對於將溫管法修法為更加全面的氣候法，態度正面積極。幾個過往較大的爭議，如2050淨零排放目標是否入法，也在環保署送行政院的草案版本看到共識，產業界不再抗拒碳費的收取，而是參與在「碳費要如何收、向誰收、如何用」等實質討論。

洪申翰表示，今早，行政院已將《氣候變遷因應法》草案送入立法院，而在接下來的修法協商中，還有幾項修法關鍵，必須更明確細緻地規範，才能讓政策工具跟機制能真正有效跟到位。他也承諾，會力拼在今年一定要完成審查，並三讀通過氣候法的大修。

洪申翰指出，極端氣候風險，其實是年輕世代必然將面對的嚴肅議題，也是他基於「世代正義」與「永續發展」，在上任後一定要積極推動的最重要工作。他期待，這次溫管法大修不能是殘補式的修法，而是可以為台灣的氣候治理提供完整的法規授權，要是一部能為未來解決問題的氣候法制。

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