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雲林＋27！再爆校園傳播鏈　6-11歲學童5／2起可接種疫苗

▲雲林縣今日尚有15處校園全校或部分班級停課、13所學校或部分班級預防性停課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日尚有15處校園因確診案例全校或部分班級停課、13所學校或部分班級預防性停課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

確診數持續升高，中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內確診本土個案6295例，雲林確診＋27例，其中傳播鏈除了褒忠鄉幼兒園延伸至小學今日再增5例外，也另增一案校園同儕傳染。雲林縣府教育處公布今日停課及預防性停課學校，並鼓勵符合資格學童下週一5/2起可踴躍接種COVID-19疫苗，以提升群體免疫力。

▲雲林縣今日尚有15處校園全校或部分班級停課、13所學校或部分班級預防性停課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣學童將於5月2日起開始接種莫德納疫苗，第一劑與第二劑間隔需滿12週。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，疫情指揮中心考量國內緊急公共衛生需求，經專家會議核准該疫苗可用於滿6歲至11歲接種，每劑接種0.25 mL，學童接種劑次，建議接種兩劑，且接種第1、2劑間隔為12週以上。自下週一5月2日起滿6歲至11歲學童莫德納 COVID-19疫苗接種作業，可採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」模式執行。

雲林縣衛生局強調，接種作業須經學童家長詳閱及簽署「莫德納 COVID-19疫苗6-17歲接種須知及評估暨意願書」後，學童才能接受疫苗接種。

▲雲林縣今日尚有15處校園全校或部分班級停課、13所學校或部分班級預防性停課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣4/26停課學校、部分班級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處公布停課學校與班級。
4/26持續停課：
褒忠鄉立幼兒園-4月21日-5月2日
僑真國小-4月21日-5月1日
褒忠國小含附幼-4月21日-5月1日
復興國小-4月21日-5月1日
正心中學-1班-4月20-29日
維多利亞中學-1班-4月21-30日
鎮西國小-4班-4月21日-5月1日
安慶國小-1班-4月21-30日
馬光國中-3班-4月21-5月1日
崇德國中-1班-4月20日-5月1日
惠來國小-1班-4月23日-5月2日
聖文幼兒園-4月18日-4月27日
小博士幼兒園-1班-4月19日-4月28日
斗六市立幼兒園-1班-4月20日-4月30日

▲雲林縣今日尚有15處校園全校或部分班級停課、13所學校或部分班級預防性停課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣4/26停課學校、部分班級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

4/26預防性停課：
私立私立童話世界幼兒園、私立愛尼爾幼兒園、私立小星星幼兒園 、古坑鄉幼-1班 、麥寮國小附幼 、龍巖國小、斗南高中-1班、文安國小-1班、立仁國小-1班、麥寮國小-全校、文昌國小-全校、褒忠國中-全校、土庫國小-1班、東南國中-1班。

▲雲林縣今日尚有15處校園全校或部分班級停課、13所學校或部分班級預防性停課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣4/26「預防性」停課學校、部分班級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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