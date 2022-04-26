臺大雲林分院與晉弘科技合作　成立「傷口照護醫療研發平台」

▲臺大醫院雲林分院黃瑞仁院長與晉弘科技股份有限公司鄭竹明董事長共同簽署合作備忘錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

在醫療人力缺乏的雲林，能有智慧科技結合來協助臨床醫師更快處理病情及病理報告，對於醫師與病患，都是一大佳音。 臺大雲林分院與晉弘科技公司成立「傷口照護與眼底判讀智慧醫療研發平台」，今（26）日舉行合作備忘錄簽約，並進行三項智慧醫療儀器「傷口照護機」、「眼底鏡」與「AI-DR分析電腦」捐贈。

臺大醫院雲林分院於2017年成立遠距醫療中心並逐步推行許多結合資通訊科技與創新服務來改善雲林縣資源不足與健康不平等的問題。其中「遠距傷口照護」及「急診遠距眼科會診」兩專案都透過先進的國產資通訊設備，包括傷口照護機以及攜帶式眼底鏡，完成遠距醫療創新，以彌補雲林縣整形外科與眼科醫師不足的窘境。

▲晉弘科技公司更捐贈「檢查鏡」、「赫羅斯數位眼科攝影機」、「赫羅斯視網膜影像分析軟體」與傷口照護機。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日臺大雲林分院黃瑞仁院長與晉弘科技公司董事長鄭竹明共同簽署合作備忘錄，晉弘科技公司更捐贈「檢查鏡」、「赫羅斯數位眼科攝影機」、「赫羅斯視網膜影像分析軟體」與傷口照護機，並與臺大雲林分院共同開發傷口人工智慧分析系統。晉弘科技公司經理張永盛也現場實際演練透過傷口照護機進行人工智慧程式的分析以及透過攜帶式眼底鏡的拍攝進行人工智慧程式的分析。

臺大雲林分院副院長馬惠明表示，2022年「傷口照護與眼底判讀智慧醫療」計畫，包括藉由TFDA認證的傷口照護機拍攝病患之傷口上傳雲端，由整形外科醫師判斷後進行遠距清創指導並配合開發中的人工智慧程式進行傷口長期追蹤比對與分析，大幅減少整形外科醫師的出訪率並達成和住院相同的傷口癒合率；藉由TFDA認證的攜帶型眼底鏡錄製眼底照片與眼部外觀，並利用人工智慧系統協助其眼底判讀產出完整的文字報告，大幅減少門診醫師撰寫報告所需的時間。

▲晉弘科技公司經理張永盛演練透過傷口照護機進行人工智慧程式的分析。（圖／記者蔡佩旻攝）

新陳代謝內分泌科林冠宇主任表示，目前追蹤中的糖尿病個案近3500位，每位病人需每年定期一次眼底鏡追蹤檢查，由醫師與社區及家醫部醫師撰寫檢查報告，事實上是不小的負擔，期望透過系統的導入，未來在定期追蹤時，藉由眼底鏡拍攝影像搭配人工智慧分析結果，可減輕臨床醫師的負擔，除能解決次專科醫師不足的困境，在照顧病人也更有效率。

晉弘科技股份有限公司董事長鄭竹明董事表示，全台各地的遠距醫療場域幾乎都看得到晉弘儀器的蹤影，期望透過與臺大醫院雲林分院於居家醫療場域、急診場域、門診場域等醫療照護端之經驗與數據，讓後端人工智慧平台的判讀更加優化，協助臨床醫師更快處理病情，也讓世界看見臺灣的科技醫療能力。

臺大雲林分院院長黃瑞仁表示，從COVID-19的疫情看見遠距醫療的重要性，感謝晉弘科技慷慨解囊捐助傷口照護機5台、眼底鏡與AI-DR分析電腦各3台。臺灣有著享譽國際的醫療量能以及科技產業，希望藉由「傷口照護與眼底判讀智慧醫療研發平台成立」能夠拋磚引玉、備戰未來，讓臺灣能夠藉此建立一個完善的遠距醫療、智慧醫療以及產業合作模式。

▲全台各地的遠距醫療場域幾乎都看得到晉弘儀器的蹤影，晉弘科技公司期望透過與臺大醫院雲林分院醫療照護端之經驗與數據，讓後端人工智慧平台的判讀更加優化。（圖／記者蔡佩旻攝）



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