雲林+61！校園傳播鏈暴增17例　小學、中學、大學皆傳確診個案

▲雲林縣今＋61確診個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（27）日新增確診61例，其中褒忠幼兒園傳播鏈新增2例、另新增校園傳播鏈有17例、軍營4例、家族群聚8例、朋友聚會3例。分別為斗六14例，西螺11例，斗南9例，北港8例，虎尾4例，褒忠及口湖各新增3例，土庫、大埤、元長分別新增2例，古坑、莿桐、麥寮分別新增1例個案分佈於13個鄉鎮市。

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▲雲林縣今日＋61例，分佈於13鄉鎮市。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，確診者傳播鏈今日新增校園與軍營；褒忠鄉幼兒園及國小學童延伸案例新增2例，均為確診孩童家人，此傳播鏈累計共41例；校園相關傳播鏈分佈於中興大學、北港高中、北港農工、正心中學、僑真國小、麥寮國小、立仁國小、文昌國小、龍岩國小、中山國小共10所學校，17例個案中有2人為學校教職員，其中一位為4/26布之學生個案的母親，該校在4/21亦曾出現確診者。

▲雲林縣4月27日確診＋61例，傳染鏈說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

軍營相關傳播鏈有4例，分別為嘉義中庄營區、臺南補給分庫，此4名個案皆在外縣市工作，因營區中有人確診，部隊安排採檢後發現診。另有家庭群聚互傳染鏈8例，經衛生單位調查為單純家人傳播所致；朋友聚會相互傳染鏈有3個案，亦為朋友間聚會，造成相互感染。截至昨（27）日居家隔離個案數新增149人，目前尚在追蹤中257人，今日確診61例中1人為無症狀，60人為輕症，截至今早居家照護已收案124位確診者。

▲雲林縣目前追蹤中居家隔離者尚有257人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，中央全面公布取消實聯制，因確診的人數飆升，足跡遍佈，公布確診者足跡已意義不大，即日起依照中央規定不再公布足跡，除非有特殊情況再公告，目前台灣社交距離APP已有800多萬次下載，與確診者接觸的人會收到，比足跡更科學化，請民眾踴躍下載。

雲林縣衛生局長曾春美表示，Omicron傳播力高，但以無症狀或輕症為主，防疫應以減災及中重症照護為重，才可合理分配防疫及醫療量能，讓防疫、生活及經濟平衡發展；也請民眾做好自主應變（主動評估住家環境，回報自身慢性病等重症因子、接觸者資訊等）、自我防護、主動配合防疫工作，保護自己也保護他人，共同守護健康家園。

▲居家檢疫、居家隔離、居家照護隔離天數及規定表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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