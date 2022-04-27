雲林校園傳播鏈+17　6-11歲學童施打疫苗排程出爐

▲雲林縣政府今（27）日確診傳播鏈關聯表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
中央今（27）日公布國內確診本土個案8822例，其中雲林縣61例，其中校園傳播鏈佔17例，分佈於10所校園，確診者包含教職員與學生家人。除原有的褒忠鄉幼兒園延伸至小學傳播鏈今日再增2例家人外，另多所校園中零星確診且擴散中，另校園傳染再受到關注，雲林縣教育處最快將於明日發出學童疫苗施打意願書。
雲林縣衛生局長曾春美說明今日公布確診案例校園播鏈部分，分為中興大學、北港高中、北港農工、正心中學、僑真國小、麥寮國小、立仁國小、文昌國小、龍岩國小、中山國小共10所學校，17例個案中有2人為學校教職員，其中一位為4/26布之學生個案的母親，該校在4/21亦曾出現確診者。
▲雲林縣政府教育處針對6-11歲學童疫苗施打排程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
曾春美表示，針對滿6歲至11歲學童莫德納COVID-19疫苗接種實施作業衛生局正安排中。目前教育處規劃，4月28日發放接種須知暨意願書，4月29日-5月5日讓家長審慎評估學童接種意願7天，5月6日-5月9日回收回意願書及彙整名冊，5月10日起由衛生所、醫療院所與學校協調到校進行疫苗接種施打作業，到校作業期程仍需視中央實際配送疫苗日期。
雲林縣政府教育處公布停課學校與班級。
私立聖文幼兒園：4月18日-27日
褒忠鄉立幼兒園：4月21日-30日
褒忠國小含附幼：4月21日-30日
復興國小： 4月21日-30日
僑真國小： 4月21日-30日
鎮西國小-4班： 4月21日-28日
馬光國中-3班： 4月21日-30日
正心中學-1班： 4月20-27日
維多利亞中學-1班： 4月21日-30日
安慶國小-1班： 4月21日-30日
崇德國中-1班： 4月20日-30日
惠來國小-1班： 4月23日-29日
私立小博士幼兒園-1班： 4月19日-28日
斗六市立幼兒園-1班： 4月20-30日
立仁國小： 4月28日-5月4日
中山國小含附幼： 4月27日-5月3日
僑美國小： 4月27日-5月3日
麥寮國小含附幼：4月27日-5月6日
褒忠國中-1班：4月25日-5月1日
斗南高中-1班：4月26日-5月2日
四胡國中-1班：4月27日-5月3日
北港農工-1班：4月27日-5月3日
北港高中-1班：4月27日-5月3日
4/27預防性停課：龍巖國小、文昌國小、私立童話世界幼兒園、私立愛尼爾幼兒園、私立卡爾蕎幼兒園、古坑鄉立幼兒園-1班、私立愛德堡幼兒園-1班、土庫國小-1班、東南國中-1班 、東仁國中-1班、崇德國中-1班、土庫商工-1班、建國國中-1班。
▲雲林縣停課校園即部分停課班級日期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲雲林今日預防性停課校園與部分班級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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