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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獲國民黨提名競選雲林縣長連任　張麗善：全力以赴爭取勝選

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨中常會今（27）日正式提名張麗善競選雲林縣長，張麗善透過視訊方式，向中常會表達感謝之意，並皆強調將會全力以赴，爭取勝選。張麗善今日受訪表示，自己以平常心面對選戰，一心專注在推動縣政，在施政上軟硬體並進，接下來會以「雲林上場，加速前進」方向打拚縣政。

▲雲林縣長張麗善感謝中常會肯定，願意繼續支持她競選連任。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善感謝中常會肯定，願意繼續支持她競選連任。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，她上任3年多以來「一天當三天用」，推動縣政在工作狀態「從不打烊」，深知時間寶貴，就更沒有理由懈怠，持續為鄉親奮戰努力。眼前重要的是防疫優先，縣府團隊已擬好的計畫按步執行中，研擬中的計畫會再加速推動，讓政策建構更全面。

對於有媒體近期做出相關民調，而張麗善暫時領先劉建國，張麗善對此回應，民調所做的題目與基礎常有變化，「不會因民調好而滿足，也不因落後而失志」，相關資料會當作參考依據，並虛心檢討。

張麗善也指出，雲林縣的硬體建設還落後別人很多，軟體方面近年都有長進成績，包括拿到多項中央工程品質、高齡友善城市等獎，也積極推動文化藝術，未來聚焦在智慧城市及科技教育，結合聯合國永續發展方向施政，無論擔任立委或縣長角色，都很認真全力以赴，一定會拿出具體政績，雲林這幾年持續進步中，相信民眾都能看到、感受到她的努力與用心。

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