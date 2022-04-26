雲林+27！新增KTV、校園、職場傳播　不明感染源14例

▲雲林縣今日＋27例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（26）日新增確診27例，其中托兒所傳播鏈新增5例、KTV群聚有3例、接觸外縣市確診者感染有2例、縣內感染3例、感染源尚調查中個案達14例。分佈於斗六市3例、斗南鎮1例、西螺鎮4例、麥寮鄉2例、莿桐鄉3例、褒忠鄉5例、二崙鄉、土庫鎮、大埤鄉、北港鎮，古坑鄉、東勢鄉、虎尾鎮各1例，等13個鄉鎮市。

雲林縣衛生局說明，確診者傳播鏈今日新增3條分別為同儕、KTV與職場；同儕相處感染之傳播鏈，2位個案為同校同學，其中一人曾有外縣市高風險地區足跡；KTV傳播鏈則是3個確診個案，其中2位為KTV員工，1位為客人，目前最初傳染源頭還在釐清當中；職場傳播鏈則為3名辦公室同事同事之間的相互感染。

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▲雲林縣今日＋27例，分佈於13鄉鎮市。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另，褒忠鄉幼兒園延伸國小之傳播鏈今日也在新增5例確診，有1例是幼兒園老師、2例為幼兒園學童、1例則為確診者家人遭傳染。衛生局表示，其餘零星確診個案尚在釐清是否具有關聯。

雲林確診者居家照護啟動已過3天，目前已收案95位確診者，而截至今日居家隔離個案數加上新增45人共有1436人追蹤中。針對居家隔離、居家檢疫以及居家照護個案，衛生單位皆會發放「防疫錦囊包」內容物除有衛教宣導單6張、原子筆1支、毛巾1條、肥皂、電子體溫計、餅乾2包、垃圾袋2個、口罩5片之外，將會視居家照護個案情況提供血氧機。

▲針對居家隔離、居家檢疫以及居家照護個案，衛生單位皆會發放「防疫錦囊包」；確診居家照護者會視狀況提供血氧機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在防疫垃圾清運部分，也特別說明，居家隔離/檢疫期間所產生的防疫垃圾，環保局會依照民政處及衛生局提供之名冊，主動電話連絡清運時間。也必須先配合垃圾打包貯存，放在居住所內並適當消毒，垃圾袋包裝要確實封閉，尖銳物品應先以報紙包封以避免刺破垃圾袋。並一定要配合環保局通知時間才拿出垃圾，不可自己隨便拿到戶外。

▲雲林縣即日起跟進中央政策實施縮短居家隔離3+4天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日＋27例，無症狀5人、輕症22人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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