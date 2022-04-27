陳時中、林佳龍誰戰北市？　林錫耀：全民關注防疫不該優先談選舉

記者呂晏慈／台北報導

民進黨備戰2022地方選舉，不過在台北市的「首都之戰」人選未定，其中又以衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍呼聲最高。對此，民進黨秘書長林錫耀27日下午受訪說，因為台北市、新北市、桃園市均採徵召，不是透過競爭而是被動，因此林不需要辭去選舉對策委員會工作；另針對時程，他意有所指地說，防疫工作非常繁雜，既然全民最關注防疫，就不該把選舉列為優先項目。

▲民進黨秘書長林錫耀回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨今天舉行「中央執政好成績，地方推薦好人才」提名記者會，黨主席、總統蔡英文宣布徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並公告屏東縣長提名候選人周春米。

對於林佳龍日前透露有為選台北市長做準備，為了避免「瓜田李下」，是否有需要辭去選舉對策委員會職務，林錫耀會後受訪表示，大家都知道包括台北市的六都提名只剩「北3都」，均採徵召的方式，既然是採徵召的方式，就沒有迴避的必要，因為這不是透過競爭才做決定，徵召是被動的，應該沒有這個問題。

媒體追問，「北3都」人選什麼時候會產生？林錫耀說，全代會有針對直轄市訂定徵召辦法，由選對會徵詢、協調，提報中執會通過就徵召，例如這次由主席親自徵詢相關的人，也不是只有想要選的人，而是聽取不同的意見，再向選對會報告、由中執會通過徵召。

林錫耀說明，對於「北3都」人選，必須衡量客觀情勢，大家都了解，現在疫情正在迅速發展、變化當中，作為中央的執政黨，甚至也有地方執政的縣市，政府講「防疫優先」並非口號，防疫工作非常繁雜、超過負荷，既然當前全民最關注的是防疫工作，就不宜在疫情迅速發展的當下，好像把選舉事項列為優先的項目。

林錫耀補充，其次，其他政黨也尚未針對「北3都」採取提名程序，因此也沒有急切的必要，相信選對會針對徵召，會先觀望、看客觀情勢，必要時才會進行徵召作業。