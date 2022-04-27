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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨正式提名　周春米誓當「屏東第一女縣長」

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2022地方選舉，民進黨中執會27日通過徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並公告屏東縣長提名候選人周春米。周春米表示，感謝兩位參與初選的優秀同志、立委鍾佳濱和莊瑞雄，並宣示要創歷史、寫紀錄，成為屏東縣第一位女縣長，榮耀民進黨和屏東縣。

▲民進黨中執會後記者會，公布徵召周春米參選屏東縣長。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委周春米參選屏東縣長。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨今天下午3點半舉行「中央執政好成績，地方推薦好人才」提名記者會，周春米會中表示，非常感謝中執會、黨主席蔡英文公告她代表民進黨參選屏東縣長，她備感榮幸也戰戰兢兢，同時謝謝鄉親支持、兩位參與初選的優秀同志、立委鍾佳濱和莊瑞雄，藉由初選淬煉出民進黨的民主價值。

周春米指出，民進黨從1997年就在屏東開始執政，至今歷經老縣長蘇嘉全、曹啟鴻、潘孟安執政，「綠色執政品牌保證」，也讓屏東的能量被看見，這幾年與時間賽跑，推動包括醫療、交通平權，例如高鐵南延屏東、屏東科學園區、屏東榮民總醫院等重要建設。

周春米表示，她感謝中央支持、潘孟安帶領的縣府團隊，「現在屏東要打拼的、要跟時間賽跑的，就是希望打造更多產業聚落」，加上已經核定的屏東棒球場，往休閒產業邁進，有更多產業進駐屏東後，就有機會讓外流人口、更多年輕人回到屏東、安居樂業。

周春米強調，她要創歷史、寫紀錄，希望成為屏東縣首位女縣長，榮耀民進黨和屏東，「我們來擘劃屏東未來縣政，打造屏東未來的百年大業！我屏東、我驕傲！」

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