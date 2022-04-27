誓除「苗栗國」、「買票縣」污名　徐定禎承諾：終結政治派系分贓

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

迎戰2022地方選舉，民進黨27日確定徵召徐定禎為苗栗縣長候選人。徐定禎表示，苗栗長久承受三等縣、買票縣的污名，近來更被嘲謔為「苗栗國」，因為苗栗長期被派系把持，利益結構盤根錯節，甚至盈利模式的不少；他承諾，可以終結派系的政治分贓，讓清廉勤政者出頭，就是契機。

民進黨中執會通過徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並公告屏東縣長提名候選人周春米。

▲民進黨縣市長提名記者會，徵召徐定禎參選苗栗縣長。（圖／記者林敬旻攝）



會後民進黨召開徵召記者會，徐定禎在記者會致詞時說，「我沒有被擊倒，我又來了，參選苗栗縣長」。他表示，這是沈重的負荷，但也是無上光榮，會竭盡所能、全黨同志地方菁英賢達，來為苗栗脫貧脫困。

徐定禎表示，苗栗縣民風純樸，但也相對保守，長久承受三等縣、買票縣的污名，近年來更被嘲謔為「苗栗國」。他說，縣民毫無光榮感。他強調，自己無意批評檯面上的政治人物，畢竟冰凍三尺，非一日之寒，長期派系把持，利益結構盤根錯節，可以為地方奉獻的不多，甚至盈利模式的不少。

「這是苗栗發展落後的主因。」徐定禎說，自己為人單純，進入政壇純是偶然，自己8年市長任內奉公守法，盡心盡力為地方發展謀劃，結合鄰近竹南鎮，打開頭份都市發展瓶頸，為苗栗繁榮發展點火領航。

徐定禎說，苗栗債務負擔沈重，縣政建設舉步維艱，福祉不如其他縣市。他承諾，堅信相信可以終結派系的政治分贓，讓清廉勤政者出頭，就是契機。