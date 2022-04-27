快訊／預告「好蔡上場」　蔡其昌狠嗆盧秀燕：台中不需要公關市長

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2022地方選舉，民進黨中執會27日通過徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並公告屏東縣長提名候選人周春米。蔡其昌下午在提名記者會表示，「台中市不需要一個公關的市長，台中市需要一個做事的市長」，他出身於基層，理解市民對於交通、空污的期待，將勇敢回應所有市民朋友，讓市民可以安居樂業。

▲民進黨徵召蔡其昌參選台中市長。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

民進黨今天下午3點半舉行「中央執政好成績，地方推薦好人才」提名記者會，蔡其昌會中表示，他要謝謝黨主席蔡英文、選對會、中執會和黨內同志，徵召他參選縣長是榮耀、肯定，但同時也是責任、肩上重擔，接下來會用很快時間團結民進黨，感謝過程中勇於表態的黨內同志，他們都勇敢為黨承擔責任，他將用最團結的陣容，帶領未來要為台中市民服務的團隊，接下來7個月，他將面對五五波、勢均力敵、「但是我們會贏」的選戰。

蔡其昌直言，他出身於海線、在市區就學、在屯區當兵、第一任公職則是在山線，這樣的經驗告訴他：他與這座城市纏綿悱惻，難以割捨；他對台中市充滿感情也充滿想像，他是從立法院的助理一路幹到立法院的副院長，「我來自基層，所以我了解基層的市民朋友想要的是什麼」，有人問支持者為什麼支持蔡其昌，支持者回應「因為蔡其昌懂我」。

對於未來政策願景，蔡其昌拋出，希望完成「大台中山手線」，讓台中捷運延伸到海線、橘線到屯區，另對空污議題，市民朋友每天打開窗戶，多希望台中空氣可以乾淨一點，上班族則需忍受塞車不便，「我會勇敢的回應所有市民朋友，特別是年輕朋友」，讓他們在台中安居立業、成家立業。

「台中市不需要一個公關的市長，台中市需要一個做事的市長」，蔡其昌也隔空向台中市長盧秀燕嗆聲說，他準備好了，會用行動力、規劃能力把台中打造的更好，讓市民可以安居樂業，「生活首都、好蔡（指蔡其昌）上場，蔡其昌要上場了！」