俄羅斯不忍了！受夠英國狂挺烏　警告：俄軍隨時可轟炸北約領土

▲俄國外交部發言人警告，俄羅斯在被挑釁的情況下將考慮對英國和北約國家發動襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國在烏俄戰爭中明確支持烏克蘭，國防部武裝部隊副大臣哈佩（James Heappey）甚至還在26日宣稱，英國支持烏克蘭使用西方國家援贈的彈藥攻擊俄羅斯領土，嚴重惹怒了克里姆林宮。俄方隨後警告，它可能會對英國境內的軍事基地發動攻擊，甚至還可能襲擊即將返回基輔的英國駐烏外交官。

據《每日郵報》報導，哈佩26日向泰晤士報廣播（Times Radio）表示，為了防止更多烏克蘭平民在戰爭中死亡，英國有責任支持烏克蘭對俄羅斯的襲擊。他強調，西方國家為烏克蘭提供的武器，射程足以跨越俄羅斯邊境，而烏克蘭將這些武器瞄準俄羅斯的縱深與後勤是完全合法的，如果西方持續提供必要裝備，烏克蘭完全有可能贏得戰爭。

NEW: Britain supports Ukraine's right to attack Russian territory & to use Western-donated munitions to do so, James Heappey declares.



Defence minister tells @TimesRadio that Moscow started the war & it's 'completely legitimate' for Kyiv to target Russia's 'depth' & logistics — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) April 26, 2022

哈佩的言論嚴重惹怒了俄羅斯，克宮甚至公開狠批相關行徑「是一種挑釁」。俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，「按照這個邏輯，北約國家為烏克蘭提供武器的行為也導致了流血事件，那我們是否能理解為，俄羅斯也可以授權對這些提供武器的北約國家發動攻擊，直接轟炸他們境內的軍事基地呢？據我所知，英國就是這些國家的其中之一。」

英國首相強生（Boris Johnson）上週剛剛宣布，英國將在本週重新開放駐基輔大使館，並讓遷至利沃夫（Lviv）外交辦事處的人員返回基輔。克里姆林宮警告，若英國持續慫恿烏克蘭對俄羅斯境內展開轟炸行動，那俄國也將做出相關回應，「俄軍已做好準備，隨時可用高精準度遠程武器對基輔進行報復性打擊，並襲擊即將返回基輔的英國駐烏外交官。」