大疆無人機「暫停」烏俄業務　重申所有產品均為民用目的設計

▲大疆宣布暫停對烏克蘭和俄羅斯的無人機銷售業務。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

烏俄戰爭爆發後，大陸無人機廠商大疆（DJI）一直被外界指控向俄羅斯軍方提供定位技術引導導彈。對此，大疆創新科技今（7日）宣布，公司內部正在重新評估不同司法管轄區的合規要求。在目前的審視期間，大疆將暫停在俄羅斯和烏克蘭的所有業務活動。

據陸媒《IT之家》報導稱，大疆表示，「我們正在與客戶、合作夥伴和其他利益相關者就在受影響地區暫時停止業務運營進行接觸。」

大疆也指出，德國 MediaMarktSaturn 零售集團是大疆多年的合作夥伴，也是這起網絡暴力事件的受害者之一，上周五他們考慮安全原因暫停了電商與門店的大疆無人機銷售，關於這一事件雙方仍在溝通和討論中。

此外，大疆稱在全球遵守適用的法律法規，內部合規團隊由經驗豐富的專業人士組成，以確保大疆的商業活動完全符合國際規則。

今年 3 月份，大疆無人機產品被德國最大的電子零售商 MediaMarkt 下架，大疆和全球合作夥伴的社交媒體帳號遭受網路水軍刷屏攻擊，指控大疆在國際局勢中有不當行為，給多方的社交媒體運營帶來了困擾。

大疆再次發出聲明駁斥，強調大疆所有產品均為民用目的設計，無法滿足軍事規格要求，有關「大疆支持戰爭」的說法完全錯誤。