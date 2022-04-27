　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基輔公園驚見「駭人女頭」詭漂半空　網見靈異照嚇爆：是烏俄冤魂

▲▼基輔公園驚見漂浮的女頭。（圖／翻攝自Reddit）

▲基輔公園驚見漂浮的女頭。（圖／翻攝自Reddit）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰火仍在蔓延，不過有網友最近在瀏覽Google地圖時發現，位於烏克蘭首都基輔市中心的天空家庭公園（Sky Family Park），居然出現了一個漂浮在空中的腦袋，可怕的異象嚇壞了所有前來「朝聖」的網友，紛紛喊著「是女鬼」、「這恐怕和烏俄戰爭有關」。

據《每日星報》報導，從Google地圖拍攝的街景照可見，天空家庭公園裡出現了一個恐怖異象，一個沒有軀乾和四肢的女人，頭部詭異地漂浮在了長凳上方，而這女人正雙目無神地望著遠方，看起來十分駭人。

這張令人毛骨悚然的照片隨後被網友分享到了美國著名論壇Reddit上，立刻吸引了不少網友前來朝聖。他們紛紛留言表示，「看起來好像《模擬市民》（The Sims）的畫面」、「這是什麼異象嗎？」，甚至還有人將這奇觀和烏俄戰爭聯想在一起，不斷喊著「好可怕」、「這肯定是鬼」。

不過，一位網友解釋了這驚人的畫面是如何形成的，直接戳破了網友們的恐怖幻想。他表示，「這應該是在拍攝全景圖時出現了狀況，不同的畫面（frame）被錯誤地連接在一起，才導致了照片出現問題，你看長凳最上方的木條和垃圾桶的蓋子都是歪的，就能證明這一點。」

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
快訊／SBL聯賽3球員確診　本週停賽
居隔10天到一半改3+4　陳時中公布對照表看懂「哪天可解隔」
快訊／中重症+16！10多歲少女重症　男院內感染死亡
快訊／快篩實名制來了！身分證尾數分流　購買規則一次看
快訊／陳時中宣布：即日起取消實聯制
快訊／本土+8822「新北飆破3千例」　2縣市也破千
快訊／今增2死！　本土狂飆8822例再創新高
LIVE／確診傳近9000例　陳時中最新說明
防疫險白保！　他確診5天啥都沒拿到「已經快好了」
快篩實名制明上路！一家藥局僅78人份　每次買5支500元
台鐵「五一停駛應變專區」上線了！12條類火車時刻表出爐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈佛天文學家：宇宙是外星人在實驗室造出來的！

基輔公園驚見「駭人女頭」詭漂半空　網見靈異照嚇爆：是烏俄冤魂

北海道26人船難「最後通話」曝！　船長崩潰喊：快穿救生衣

身高僅110cm！科學家曝「神秘哈比人」沒滅絕：可能在印尼1小島

輝瑞BNT提交申請！　準備替美國5至11歲兒童施打第三劑

翁山蘇姬被控「收賄1764萬」貪腐罪成立　被判5年有期徒刑

俄邊境城市「軍火庫起火」！距烏克蘭僅40公里　凌晨爆炸聲不斷

若中國在索羅門群島「建立軍事基地」　美不排除動武

辣妹想去旅行卻遭行刑式射殺　雙手被綑綁「全身彈孔」成腐屍

俄軍將開闢新戰場！　摩爾多瓦親俄地區發生多起爆炸攻擊

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

哈佛天文學家：宇宙是外星人在實驗室造出來的！

基輔公園驚見「駭人女頭」詭漂半空　網見靈異照嚇爆：是烏俄冤魂

北海道26人船難「最後通話」曝！　船長崩潰喊：快穿救生衣

身高僅110cm！科學家曝「神秘哈比人」沒滅絕：可能在印尼1小島

輝瑞BNT提交申請！　準備替美國5至11歲兒童施打第三劑

翁山蘇姬被控「收賄1764萬」貪腐罪成立　被判5年有期徒刑

俄邊境城市「軍火庫起火」！距烏克蘭僅40公里　凌晨爆炸聲不斷

若中國在索羅門群島「建立軍事基地」　美不排除動武

辣妹想去旅行卻遭行刑式射殺　雙手被綑綁「全身彈孔」成腐屍

俄軍將開闢新戰場！　摩爾多瓦親俄地區發生多起爆炸攻擊

台股韌性強！台股基金受益人今年來不減反增

今增2死！境外移入50多歲男「發現家中昏迷」急救無效死亡

陳時中解答1922常見5大問題　「沒接到居隔單也可起算3+4」

確診飆到8822例！北市街頭「出現1神奇景象」　男星目睹超意外

進出不用掃實聯制！PTT刷一排狂讚「德政」：擾民政策終於取消了

「190個新生擠2班？」網勸有小孩別住青埔　專家列其他誘因

快訊／國民黨拍板　提名林姿妙、張麗善、王惠美、黃敏惠4女將

快訊／SBL聯賽驚傳3球員染疫　本週例行賽將停賽

哈佛天文學家：宇宙是外星人在實驗室造出來的！

立委劉櫂豪要求交通部　5／1五一北東疏運確保運能

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

研究：每周練肌肉逾130分鐘　可能更早死

俄羅斯斷供天然氣！　第一槍打中歐盟2國

男排性愛時間表滿足9辣妻　還想再娶

矢板明夫長確診　慶幸自己「不是在上海」

草莓塞爆下體！她和男友恩愛無法自拔

普丁伸手突劇烈抖動影片曝！　詭異扭動疑露病態

佳娜回應「烏克蘭賣武器給中國」：一定很後悔

做愛嗨到高點彈出來　母蜘蛛奇異取精

即／美國副總統賀錦麗確診！

全球成長放緩Fed加速升息　美股重挫809點

Model Y直撞6000萬飛機　16秒畫面曝

更多熱門

相關新聞

俄完全控制赫爾松！烏南多地淪陷戰況告急

俄完全控制赫爾松！烏南多地淪陷戰況告急

俄媒聲稱，俄羅斯軍隊目前已在烏克蘭東部和南部取得重要勝利，除了成功佔領赫爾松外，還控制了哈爾科夫、札波羅熱和尼古拉耶夫部分地區。烏克蘭總統澤倫斯基在26日證實了相關消息，還聲稱俄軍打算在這些地區建立新政府。

公園旁失火　俄羅斯媽淡定抱娃盪鞦韆

公園旁失火　俄羅斯媽淡定抱娃盪鞦韆

布林肯：將助台提高非對稱作戰能力

布林肯：將助台提高非對稱作戰能力

男闖進幼兒園開槍　殺死兒童和老師4死

男闖進幼兒園開槍　殺死兒童和老師4死

美驅逐艦通過台海 解放軍東部戰區：全程跟監警戒捍衛國土完整

美驅逐艦通過台海 解放軍東部戰區：全程跟監警戒捍衛國土完整

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯Sky Family Park漂浮的頭

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽、張庭驚傳「逃難回台灣」！手抱媽祖像

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

快訊／今增2死！本土狂飆8822例　境外增101例

快訊／快篩實名制明天上路！「百元價」1次可買5劑

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

陳時中：即日起取消簡訊實聯制

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

快訊／阿諾首發聲「是的，我離婚了！」

帶2孩奔急診！做完PCR「媽才說快篩陽」醫護氣炸

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面