基輔公園驚見「駭人女頭」詭漂半空　網見靈異照嚇爆：是烏俄冤魂

▲基輔公園驚見漂浮的女頭。（圖／翻攝自Reddit）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰火仍在蔓延，不過有網友最近在瀏覽Google地圖時發現，位於烏克蘭首都基輔市中心的天空家庭公園（Sky Family Park），居然出現了一個漂浮在空中的腦袋，可怕的異象嚇壞了所有前來「朝聖」的網友，紛紛喊著「是女鬼」、「這恐怕和烏俄戰爭有關」。

據《每日星報》報導，從Google地圖拍攝的街景照可見，天空家庭公園裡出現了一個恐怖異象，一個沒有軀乾和四肢的女人，頭部詭異地漂浮在了長凳上方，而這女人正雙目無神地望著遠方，看起來十分駭人。

這張令人毛骨悚然的照片隨後被網友分享到了美國著名論壇Reddit上，立刻吸引了不少網友前來朝聖。他們紛紛留言表示，「看起來好像《模擬市民》（The Sims）的畫面」、「這是什麼異象嗎？」，甚至還有人將這奇觀和烏俄戰爭聯想在一起，不斷喊著「好可怕」、「這肯定是鬼」。

不過，一位網友解釋了這驚人的畫面是如何形成的，直接戳破了網友們的恐怖幻想。他表示，「這應該是在拍攝全景圖時出現了狀況，不同的畫面（frame）被錯誤地連接在一起，才導致了照片出現問題，你看長凳最上方的木條和垃圾桶的蓋子都是歪的，就能證明這一點。」