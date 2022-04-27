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威脅升級！俄羅斯：27日開始中斷波蘭、保加利亞天然氣供應

▲▼俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲（Yamal-Europe）輸氣管。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲（Yamal-Europe）輸氣管。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯能源巨頭「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）表示，將從中歐時間27日上午8時（台灣時間27日下午2時）開始，中斷波蘭與保加利亞的天然氣供應。這也是烏俄戰爭爆發以來，首批被俄羅斯中斷能源供應的國家，在此之前，波蘭才宣佈對Gazprom祭出制裁。

根據《路透社》與《衛報》報導，Gazprom稍早在聲明中表示，由於波蘭和保加利亞拒絕使用盧布交易天然氣，因此將在中歐時間27日上午8時停止供應。波蘭和保加利亞的能源供應商也證實，已經收到俄羅斯的官方通知。

波蘭國營能源公司PGNiG表示，Gazprom經烏克蘭和白俄羅斯的天然氣將中斷；該國與俄羅斯簽訂的天然氣合約為每年102億立方公尺，約佔全國使用量的50％。波蘭政府保證，目前國內的存量仍足夠使用。波蘭氣候與環境部負責人安娜（Anna Moscow）表示，「波蘭有必要的儲備和供應，我們已有效地獨立於俄羅斯多年，目前儲備庫存量達76%。」

在俄方宣布中斷天然氣供應前，波蘭政府才宣佈新的制裁名單，對象包含Gazprom與其他50家俄羅斯企業和寡頭。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）指出，俄羅斯已經開始使用天然氣威脅歐洲國家。

相較於波蘭儲備量足夠，保加利亞的天然氣幾乎完全仰賴俄國的供應，每年消耗約30億立方公尺。保加利亞能源部指出，國營保加利亞天然氣公司（Bulgargaz）和保加利亞天然氣運輸公司（Bulgartransgaz）27日上午仍有接收到俄國天然氣，同時也有收到供應中斷通知。

保加利亞能源部表示，目前國內兩家天然氣供應商已針對天然氣輸送的替代協議採取相關步驟，「現階段沒有必要實施任何消費限制措施。」

俄羅斯國家議會下議院主席渥洛金（Vyacheslav Volodin）表示，Gazprom中斷天然氣供應的決定非常正確，應該立刻像其他對俄羅斯不友好的國家也祭出相同的行動。

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