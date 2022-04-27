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外交部2億3000萬預算解凍　羅致政：不要通通拿去付援烏運費

▲▼立法院外交國防委員會 外交部次長俞大㵢答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部常務次長俞大㵢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

外交部日前發起募集物資援助烏克蘭，事後衍生出2億多元鉅額運費，引起朝野立委關切，立法院外交及國防委員會27日審查外交部主管預算凍結案，外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政提醒，今天的議程是要幫外交部解套，「但你不能把我的2億多，都通通拿去當運費」。

外交部在書面報告中指出，遭凍結預算的53案共計約2億3856萬元，須提出書面報告後始得動支，外交部鑒於政府資源有限，一向秉持撙節原則如實編列相關預算，希望立法院同意解除各凍結案。

羅致政質詢時提及，外交部長吳釗燮日前聲稱會向行政院請求幫助，事後卻又發布新聞稿澄清，外交部沒有正式向行政提出支援，並且會優先以自有預算支應，即使不知道要花多少錢，但是錢在哪裡「內心總要有譜」。

羅致政指出，外交部今天寫了53份報告案，總共要解凍的金額為2億3000萬，剛好就是援助烏克蘭物資的運費，「這麼辛苦為了30萬寫報告，為了100萬來求爺爺、告奶奶的」，最後的金額剛好拿來折抵運費。

外交部常務次長俞大㵢回應，只要是民眾捐的東西，外交部都會送過去，「這是我們該做的事情」，他認為戰爭不會這麼快結束，「在沒有結束的情況下，這部分都會送出去」，尤其像台灣這麼踴躍捐輸的國家其實不多。

俞大㵢也說，「你可以想想看，一個烏克蘭的小孩子，接到台灣小朋友手寫鼓勵的話，這種感覺是多溫馨的事情」。

羅致政指出，外交部今年在國際合作與關懷預算，總共編了128億的經費，「我之所以排你們預算解凍，就是為你們解套，但你不能把我的2億多，都通通拿去當運費」。對此，俞大㵢則笑說，「委員不要擱置預算就好了」。

另外，國民黨立委吳斯懷質詢時也表示，自己曾當過紅十字會秘書長，在311日本海嘯時，他曾提醒外交部千萬不要辦理民間物資捐贈，「在台灣募集物資再用DHL空運是把豆腐變成黃金價」，外交部當初應妥善規劃，可到波蘭、芬蘭購買物資就近運送。

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