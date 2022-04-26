「白名單」難救復工率　上海車廠抱怨：工人「被困小區」無法返工

▲上海封城影響車廠生產。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海持續封城，當地政府日前公布第一批復工復產企業「白名單」，其中包含了多家車廠。不過，根據《證券日報》報導，目前實際復工效率仍不高，原因包含員工復工率低、物流不暢通、原物料漲價，以及汽車晶片短缺等。

報導提到，雖然陸續有汽車企業宣布復工，但是，能夠來到工廠復工的工人卻並不多。有多家車企抱怨，「雖然公司要求工人復工，但其所在小區卻並不放人。」

大眾汽車內部一位人士也透露，工人無法到崗是復工的一大障礙，「目前整車廠採取班車統一接送的辦法，但是小區基層管理人員不允許居民外出，車廠也無法接到員工，當前的到崗率非常低，進入工廠的員工也被要求必須在工廠中居住進行閉環生產。」

報導指出，物流效率低也是一大問題，一名業內人士說，現在復工執行到企業層面太難了，雖然上海周邊道路已經開通，但是嚴查仍導致物流效率降低，實際復工效率不夠高，「汽車產業鏈條較長，從各級供應商到整車生產涉及多個節點，中間少一個環節都會導致生產停滯。」

汽車晶片短缺的問題也一直未獲解決，一名汽車上市公司相關負責人透露，由於新能源汽車對晶片需求暴增，導致晶片短缺影響車輛的各個方面，包括搖窗機、中控等，缺一個都會影響交付進度。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔也說，今年是新能源汽車政策補貼的最後一年，新能源汽車等新需求持續超預期，拉動上游晶片需求，導致供需矛盾比較嚴重；另外，受國際格局動盪影響，氖氣價格暴漲，導致晶片成本增加，加劇晶片供給不足情況。

業內人士認為，目前車企尚無法達到完全復工復產，產量無法保證。大陸全國乘聯會秘書長崔東樹也說，目前汽車產業要想恢復供應回到正軌，必須要保證零部件供應，調整生產結構。