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新人狂發問！老鳥曝職場守則「3字回應」　千人唾棄：真心換絕情

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲遇到老鳥是戲精，凡事只回答不知道，讓新人好崩潰。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

遇到什麼都不會的「資深同事」，總讓人氣得牙癢癢。網紅作家黃大米表示，朋友來叮嚀職場守則，就是遇到新人來發問，最好回答「不知道！」一席話讓黃大米困惑了，朋友接著直言，「因為你說了知道，菜鳥等等又會過來問你後面要怎樣做，然後就會沒完沒了。」文章讓網友崩潰回應，「原來我在這個賊船裡！」

作家黃大米在粉專分享爆笑「上班族老鳥守則」，最近朋友來說「當菜鳥問你事情時，能夠說不知道，就說不知道」，此話一出讓黃大米滿臉問號。

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朋友接著一臉悠悠地解答，「因為你說了知道，菜鳥等等又會過來問你後面要怎樣做，然後就會沒完沒了。」「所以，不管知不知道，為了脫身，都要說不知道，而且還要跟菜鳥說，這事情你怎麼會來問我呢，這樣菜鳥下次就不敢來問你了。」

真相超展開，黃大米頗有共鳴般，做最後結語「#老鳥的不知道～是因為太知道」、「#你怎麼會來問我呢 ，這句話真的很強」。

文章引發千人討論，「這種老鳥同事最討厭了（唾棄），我遇過好幾個，也期許自己不要成為這樣的人，而且我做到了」、「真的遇過這種老鳥，問什麼都說不知道，然後還能在公司存活17年，結果另一個差不多年資的老鳥反而累的要死，因為她什麼都會教，所以新人讓她帶，主管事情也全部丟給她做」、「以前有遇過『不知道、不清楚、不曉得』的老鳥阿姨，沒關係！等上手後要我幫忙直接回她：我不會」、「會演是英雄」、「看了才知道，原來我在這個賊船裡」。

不過有人認為，菜鳥的態度才是關鍵，「大家都曾菜過啊...但菜鳥的態度很重要，若真心想請教，『通常』是不會被為難囉，除非遇到特不友善的前輩或同事；我也曾真心教新人，但結果被她背後說壞話，只能說真心換絕情吶」。

▼網友超有感+1。（圖／翻攝黃大米粉專）

▲▼ 。（圖／翻攝黃大米粉專）

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