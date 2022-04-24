買滷味「員工狂咳」他怕爆全倒了！　一票也秒抖：滿街都在咳

▲現在聽到咳嗽聲，周遭的人一定馬上繃緊神經。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在本土疫情大爆發，今（24）日甚至突破5千大關，不過目標雖然是要走向共存，但出門在外，或多或少還是讓人有點緊張，尤其不得不出門用餐時，這一幕難免讓人崩潰。有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他點了滷味之後，才發現工作人員都在咳嗽，瞬間就猶豫了，「該吃嗎還是忍痛當廚餘？」

這位網友以「滷味工作人員狂咳」為題問卦，「怎辦？點了滷味後，才發現工作人員都在咳嗽，雖然都有戴口罩」，讓他瞬間猶豫，買到的滷味該不該吃，還是乾脆忍痛倒進廚餘桶？

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貼文一出，超多人也很有感，「現在滿街都是咳嗽的人」、「我真的覺得餐飲在那咳很雞掰」、「突然想到叫外送也很恐怖，根本看不見」、「買菜的時候看到店家咳，大概也不敢買了」、「你不覺得路上咳嗽的人變多了嗎」、「懂你的感受，但我只能說會愈來愈常見。」

原PO則在留言處直呼，「想想算了，100多塊捐給餿水桶了，萬一感染，花的錢絕對超過100」、「這件事學到的教訓是，以後買餐點前先站旁邊觀察3分鐘，沒人狂咳再買，剛剛點完單馬上聽到咳嗽，真的超後悔，X！」但也有網友突破盲點，「就算只是一般感冒，餐飲業在那咳還是很噁」、「做吃的在咳嗽，不管是不是確診都很噁心好嗎？」