快訊／新北居隔轉型四大重點出爐　7天居家辦公、快篩陰性才能出門

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記者蘇晏男／新北報導

中央流行疫情指揮中心27日宣布新增8822起本土個案，其中新北市3241例最多。新北市政府表示，為保有醫療量能，市府推出「新北居隔轉型試辦草案」內容，要求居家隔離者7天內非必要不要出門，也不得搭乘大眾運輸、與他人共餐等，市府也強調，這個草案將待中央核准後實施。

新北市27日下午召開防疫記者會，公布「新北居隔轉型試辦草案」。新北市衛生局長陳潤秋表示，該草案是要釋出公衛能力，讓這些人固守居家照護患者；今天增加3200多名患者，希望好好把公衛能力來照顧他們。

陳潤秋說，「新北居隔轉型試辦草案」要經中央核准才能實施，最重要的是居隔轉型。居隔轉型還是居隔，但希望民眾自我居隔來做，有緊急需求時也可以自我協助。

根據草案內容規定，當緊急需求時，要快篩陰性才能外出；另這7天希望以居家辦公為優先，非必要不要外出，且需下載社交距離APP、要出門前的24小時內快篩陰性，也禁止共餐、參與活動及搭大眾運輸。

另外，新北市長侯友宜也強調，居隔轉型最重要的是要保存公衛跟醫療體系的量能，做好現階段的居家照護。居隔因「3+4政策」（前3天要待在家中，以1人1室為原則；第4天直接進入自主防疫） 短時間下降，但之後會再上升，所以新北重心擺在處理中重症，保有醫療量能。

侯友宜表示，新北市確診數慢慢形成「指數型」上升，唯有做好快速轉換，才能在Omicron高傳播力的特性下，在轉型期間慢慢穩定。

侯友宜強調，新北現階段在做的事情，受限於《傳染病防治法》，所以整個草案要經過中央核定才能上路。日前辦居家照護試運行的時候，也是照規定報給中央核定，當時提早近半個月就報了；試想，如果當時沒有推出來居家照護，醫療量能能夠支撐嗎？新北在疫情浪頭上，必須把未來要考慮的問題報給中央，中央會再全盤考量、跟專家討論，所以一切以中央核定為主。