北市＋1892例！3天用掉5萬劑快篩　庫存量只剩下18萬劑

▲台北市4月27日疫情說明。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

全台27日新增8822例本土個案，其中有1892例位於台北市，另有1萬7356名台北市民因「3＋4」新制，於27日解除居家隔離。面對確診數和居家隔離數字仍持續上升，台北市衛生局表示，自4月24日至4月26日約使用5萬劑快篩，北市目前庫存逾18萬劑，不足時會向中央申請撥補。

台北市衛生局27日下午召開防疫記者會，台北市衛生局發言人紀玉秋表示，台北市27日新增1892例本土確診，截至26日，確診者居家照護人數為3075人，列管中居家隔離人數1萬9070人，因應居家隔離「3＋4」新制，27日解除隔離1萬7356位居家隔離者，目前列管中居家隔離人數1714人。

關於台北市確診者自主填報問卷系統部分，紀玉秋說明，截至4月27日上午11時，已接獲1272名民眾完成自主填報，民眾完成通報流程約僅須10至15分鐘，後續由北市衛生局與關懷中心依自主填報內容啟動安置、關懷及疫調作。

針對台北市一天快篩需求為何，以及剩下多少快篩試劑？紀玉秋回應，從4月24日至4月26日來看，這3天差不多使用了5萬劑快篩試劑，因為疫情持續升溫，確診數和居隔數的快篩使用量不斷上升，所以截至4月26日為止，快篩試劑庫存為逾18萬劑，台北市除了自己採購快篩試劑外，若遇到數量不足時，也會向中央申請撥補。