柯文哲稱年底前染疫死7萬人　王世堅批「嘴砲」：我們不需要預言家

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎本土疫情，台北市長柯文哲原先預估，全台到年底會有4萬人死亡，但當天下午又加碼稱，死亡人數會達7萬人。民進黨籍台北市議員王世堅27日直批，台北市需要的是指揮官、決策者，而不是要預言家。

▲柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告。（圖／記者黃克翔攝）

台北市長柯文哲27日赴台北市議會報告追加減預算，王世堅表示，柯文哲一向是語不驚人死不休，日前又危言聳聽，先說是4萬民眾會不幸死亡，後來又加碼是7萬人，加上還稱台北市要「軟性封城」，「柯市長，你非要搞得人心惶惶不可嗎？」

王世堅指出，依照柯文哲的醫療公衛專業背景，卻製造新名詞吵聲量、博版面推卸責任，重點應該是柯文哲與首都台北市準備好了沒，包括快篩劑、口服藥、集中檢疫中心、防疫旅館、負壓隔離病房、擴充整體醫療量能才對，但柯文哲今天卻是「空喙哺舌」（意指信口開河）。

王世堅質疑，柯文哲講了這麼多話，到底實際做了哪些？快篩劑是台北市副市長黃珊珊想到購買50萬劑，「那你呢？柯市長你做了哪一些？」而柯文哲則直言，「你講的都是我做的，防疫旅館、社區快篩都是我領先中央做的。」

面對柯文哲的回應，王世堅則說，台灣是自由的國家，「包括言論自由、嘴砲自由，你（柯文哲）確實嘴砲很強啦！」但台北市需要的是指揮官、決策者，「我們不需要預言家！」柯文哲此時此刻擔任首都市長，應該要當22位縣市長的模範，「應該要安定人心，結果成天胡謅一些數字。」

最後，王世堅說，自己不知道柯文哲數字從哪裡來的，雖然柯文哲是專家，但也有其他人同樣是專家，甚至還有更專家的人，並有合理推估、具體推測，因此再次提醒柯文哲，不要「生雞卵無，放雞屎有」。