她瘋「冷水療法」嗨翻跳河！嘻笑一半癱軟斷氣　治病竟送命

▲冷水療法治療師、訓練營負責人歐尼爾（右1）與學員合照。（圖／翻攝Instagram帳號soberbutterflycollective）



記者吳美依／綜合報導

英國達比郡發生悲劇事件，一名39歲婦女參加「冷水療法」（cold water therapy）訓練營，希望改善身體狀況，她興奮跳入河中，一邊適應水溫，一邊與旁人談笑風生，下秒竟突然癱軟昏厥，儘管緊急送醫，最後仍宣告不治。

《每日郵報》報導，死者和2名友人砸下200英鎊（約新台幣7400元）參加訓練營，未料發生憾事。治療師兼負責人歐尼爾（Kevin O'Neill）目睹狀況，立刻把婦女帶出水面、實施心肺復甦術（CPR），卻仍無法挽回人命。

歐尼爾表示，課程開始前，每位學員都必須交代病史、是否正在服用藥物，並且簽署一份免責切結書。他也曾警告，「全身泡進冷水，可能發生很多生理及化學變化」，並且發生不適。他對此非常震驚，「我簡直心碎了，幾乎睡不著，很難接受這件事。我一直想著她的家人，這是一場悲劇。我2年多以來帶過1100人下水，從沒發生過這種事。」

▲據悉，冷水療法獲得許多名人青睞。（圖／翻攝Instagram帳號soberbutterflycollective）



德比郡警方發言人證實案情，但「目前沒有任何可疑情況，我們正在準備相關文件，將會提交給法醫。」

冷水療法獲得眾多名人青睞，包括喬治克隆尼、英國演員格拉漢姆（Stephen Graham）以及前曼聯球員斯莫林（Chris Smalling）。此療法透過15°C冰水治療健康問題，據稱能夠改善血液循環及睡眠品質、提升能量、減少身體發炎症狀，但沒有太多研究支持療效，還有可能影響血壓、心率及血液循環，甚至造成心臟壓力。

他耍帥「-5°C跳冰河」還要愛妻幫忙拍 慘死瞬間全錄下

為了贏758元！他打賭「連吞50顆雞蛋」 吃到第42顆倒地送命