他耍帥「-5°C跳冰河」還要愛妻幫忙拍　慘死瞬間全錄下

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭發生一起憾事，38歲的亞歷山大（Alexander）挑戰在-5°C低溫下「跳冰河」，還請妻子幫忙拍攝過程。未料，他下水瞬間就被急流捲走，卻受困在厚厚冰層下，最後不幸溺斃，死亡瞬間都被鏡頭拍攝下來。

影片中，友人使用電鋸，在喬爾托姆利克河（Chortomlyk River）河面冰層上鑿洞。亞歷山大表示，自己一點也不覺得寒冷或害怕，他脫掉上衣伸展筋骨，在胸口畫十字後，便縱身跳入洞口。

妻子拍攝時就一直喊著，「天啊，我受不了，太冷了。真令人擔心……我希望你不會生病。」她發現水面遲遲沒有動靜，嚇得驚聲失措，「噢！親愛的！他在哪裡？我的天啊，他在哪裡？」

▲烏克蘭一名男子挑戰跳冰河，卻不幸在妻子面前溺斃。（圖／翻攝自YouTube／11 канал）

《每日郵報》報導，本案發生在本月5日，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）搜救團隊迅速抵達現場，展開潛水搜救，隔日在離岸70英尺（約21.3公尺）、水深13英尺（約4公尺）處找到亞歷山大的遺體。

今年1月19日，俄羅斯也發生類似案件，一名40歲女律師與丈夫及2個孩子前往奧列傑日河（Oredezh River），她不畏零下5度低溫，身穿黑色連身泳裝，跳入結冰河面挖出的洞口，慶祝東正教主顯節（Orthodox Epiphany），卻不幸溺斃。

2寶媽零下5度跳冰河祈福 孩子面前遭急流捲走影片曝

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