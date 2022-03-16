助眠錯誤偏方大集合！看你中哪幾種　用對正確好眠商品「不傷身又有精神」

▲街訪突擊隊特派員阿肥街頭直擊路人，平常生活壓力大，會導致晚上睡不著嗎？（圖／翻攝影片，下同）

消費中心／綜合報導

現代人生活壓力大，晚上時常睡不好，根據台灣自殺防治協會調查發現，全台有1/5至1/4的人有睡眠困擾，而且大概有50萬的人，在過去一周內有嚴重的睡眠問題，街訪突擊隊特派員阿肥街頭直擊路人「平常生活壓力大，會導致晚上睡不著嗎？」，並準備助眠「秘密武器」要解決大家的睡眠煩惱。

▲在超商工作的店員透露超怕賠錢壓力很大。

▲職業婦女訴苦當了媽媽之後壓力非常大！

特派員阿肥先了解各行各業的路人有哪些生活壓力，在超商工作的店員透露超怕賠錢「我們對客戶要有職業的笑容，而且大家可能不知道，找錯錢我們要自己貼」，就連書店店員也有人手不夠的壓力「上班時客人要找書，就必須馬上說出書在什麼位置，有時候客人找不到，還是要親自去一趟，櫃檯就會空著，這時會不知道該怎麼辦」，大三學生說「我平常要工作，然後要唸書，有時候朋友揪唱歌的時候我也要去玩，加起來很忙」，職業婦女訴苦「壓力當然大！尤其當了媽媽之後，上班時還要接聽幼稚園老師打來說孩子出什麼狀況，晚上到家還要顧小孩、做家事，有時候還要準備隔天工作的事，每天都忙到很晚才能休息」。

▲生活壓力也造成晚上睡不著，超商店員有時候還會做惡夢。

▲身兼數職的大三學生經常需要熬夜。

各種生活壓力也造成晚上睡不著，職業婦女無奈說「每天忙得跟陀螺一樣，好不容易在床上準備休息，又開始想東想西」，超商店員需要排班作息亂掉也常睡不好「有時候做惡夢，夢到要理貨」，身兼數職的大三學生經常需要熬夜「有時候打工後隔天早8有課，又要考試，就會選擇熬夜，久了作息變得有點亂」，退休阿姨也有煩惱「我睡得少、不安穩，因為小孩子加班，晚上回來開門的鑰匙聲音，就會把我吵醒，睡不好脾氣當然就差，就會想跟老公吵架」，入眠困難的狀況變得很煩惱。

▲退休阿姨也有睡不好的煩惱，有時聽輕音樂助眠。

▲職業婦女用「追劇」助眠，好幾次都看到5、6點才睡。

遇到睡眠問題，每個人都有不同的助眠偏方，結果沒什麼幫助！還發現不少人竟然是用聽音樂、追劇等「以毒攻毒」的方法，大三學生笑說「睡不著我就滑手機、聽音樂，結果越看精神越好」、職業婦女和超商店員都用「追劇」助眠，「好幾次都看到5、6點，這時候就自然而然很想睡啦」，特派員阿肥笑這行為跟長輩一樣看電視拿著遙控器就睡著，也有人塗助眠精油等方法，但不是非常有效。

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明明身體很疲憊，但是躺在床上怎麼樣也睡不著，特派員阿肥介紹可助眠的「田原香筋好眠滴雞精」，田原香在滴雞精內加入生地、麥門冬、白芍、白朮、玄蔘、黨蔘、女貞子等傳統中藥材、不但能滋補強身幫助入睡，而且還非常好喝，另外祭出優惠超划算，3/16~3/20搭配專屬優惠，姓名中有任一字與「田、原、香、志、林、豪、美」相同，到全台田原香門市消費，即可享有全系列商品買1送1，出示小孩的證明、你的身份證證明，一位小孩能折抵500元、兩位小孩就能折抵1000元等以此類推優惠。

▲這幾位有睡眠困擾的路人，試喝後都很喜歡。

這幾位有睡眠困擾的路人，試喝後都很喜歡，「我覺得很甜、很香、加熱也很方便，媽媽名字有玲請她來買」、「蠻好喝的，喝完之後感覺很舒服，希望今天晚上會很好睡」，特派員阿肥笑問「要不要再多生幾個來領優惠」，職業婦女連忙害怕拒絕「我不想再生了」！！