快訊／台鐵5／1罷工罷定了！交通部「三度協商又破裂」

▲台鐵進行公司化改革，引發基層不滿。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

立法院交通委員會審查通過台鐵公司化草案部分條例，台鐵企業工會不滿發起五一勞動節不上班的抗爭活動，交通部台鐵局宣布當日表定列車全數停駛，交通部長王國材今日三度與工會協商，然而工會仍拒絕交通部要求，協商再度破裂。

交通部長王國材表示，今日花費很多時間與台鐵工會討論，但工會仍維持五一勞動節不加班的決定，交通部予以尊重，也會落實應變計畫，今日工會提出許多過去不了解的員工問題，如勞動環境、行車安全等，未來都會將這些課題納入公司化條例內。

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王國材表示，因為工會已向會員宣布不加班活動，「要改回來有些困難」，不過也會有少部分司機員願意開車，因此會依照原來計畫，表定列車全數停駛，視人力安排機動開車。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，今天的協商是「和平破裂」，台鐵同仁從沒抗拒改革，也不反對公司化，但是針對交通部未落實溝通就將條例送審，感到不被尊重，才會發起不加班抗爭，希望外界不要污名化台鐵同仁，畢竟大家是依法行使不加班的權力。

陳世杰表示，勞動節不加班全國勞工都在看，若企業改制沒有經過勞資協商，那勞工權益肯定備受影響，目前仍有95％司機員不加班，工會尊重會員加班或不加班的選擇。

▲交通部已公布5/1疏運應變計畫。（圖／公路總局）

台鐵企業工會發起五一勞動節不上班的抗爭活動，共有1.2萬人響應，台鐵局停駛當日表定列車，開放旅客在一年內退票免受續費，並將於明日中午公布當日疏運應變計畫。

台鐵局表示，當日將會以遊覽車、市區公車、國道客運、高鐵等運具取代台鐵，執行「類火車」疏運，並將透過官網、台鐵e訂通APP揭露最新轉運資訊，各車站會以書面公告及播音等方式，即時公告列車停駛或調整營運模式資訊，另各站也會成立服務團隊，引導旅客轉乘。