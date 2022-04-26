台鐵「端午節也要罷工」？工會態度放軟曝最新規劃

▲台鐵五一勞動節表定列車停駛。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

因不滿交通部送審台鐵公司化條例草案，多達1.2萬名台鐵員工勞動節不上班，台鐵局宣布當日表定列車停駛，影響甚巨，今日交通部長王國材三度與工會協商破裂，不過台鐵企業工會理事長陳世杰表示，今日是「和平破裂」，針對端午節、中秋節、國慶日是否也不加班，他的態度有所轉變。

陳世杰表示，今日協商雖然破裂，不過是「和平破裂」，等到勞動節過後，若與交通部的溝通順利，信任度可能會提高，是否後續國定連假再度不加班，他說「希望往好的方向進行」，要看未來溝通程序及同仁信任感等，才會有所決定。

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陳世杰坦言，過去台鐵舉辦68場公司化說明會議，但都只有派出一級主管，針對員工問題都是一問三不知。王國材則辦理15場說明會，第一站先到基隆，然而當時他是說「要在過年前去鼓勵同仁，不提公司化」，想不到卻向媒體說是「踏出公司化的第一步」，因此引發不滿。

▲台鐵員工不滿公司化草案，發起不加班抗爭。（圖／記者呂佳賢攝）

陳世杰表示，王國材辦理的說明會，都是要求各段主管找有空檔的員工參與，不接受提問，就算開放提問，他也都為了趕行程急著離開，在這種情況下，交通部還倉促送審草案，員工當然會覺得被欺騙。

陳世杰表示，今日協商談的內容較細節，包括公司化後會不會有離職潮、台鐵願景、如何永續經營等，他表示，不需要畫大餅講什麼未來的福利、獎金，員工聽不下去，應該讓員工實質有感，而不是講空話。

陳世杰指出，現在還有七條條例保留黨團協商，希望能達到勞資最大公約數，彼此信任再繼續走下去，否則只會引來更大的反彈，工會也希望參與後續討論，不過目前仍未收到邀請。