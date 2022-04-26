　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵「端午節也要罷工」？工會態度放軟曝最新規劃

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵五一勞動節表定列車停駛。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

因不滿交通部送審台鐵公司化條例草案，多達1.2萬名台鐵員工勞動節不上班，台鐵局宣布當日表定列車停駛，影響甚巨，今日交通部長王國材三度與工會協商破裂，不過台鐵企業工會理事長陳世杰表示，今日是「和平破裂」，針對端午節、中秋節、國慶日是否也不加班，他的態度有所轉變。

陳世杰表示，今日協商雖然破裂，不過是「和平破裂」，等到勞動節過後，若與交通部的溝通順利，信任度可能會提高，是否後續國定連假再度不加班，他說「希望往好的方向進行」，要看未來溝通程序及同仁信任感等，才會有所決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世杰坦言，過去台鐵舉辦68場公司化說明會議，但都只有派出一級主管，針對員工問題都是一問三不知。王國材則辦理15場說明會，第一站先到基隆，然而當時他是說「要在過年前去鼓勵同仁，不提公司化」，想不到卻向媒體說是「踏出公司化的第一步」，因此引發不滿。

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵員工不滿公司化草案，發起不加班抗爭。（圖／記者呂佳賢攝）

陳世杰表示，王國材辦理的說明會，都是要求各段主管找有空檔的員工參與，不接受提問，就算開放提問，他也都為了趕行程急著離開，在這種情況下，交通部還倉促送審草案，員工當然會覺得被欺騙。

陳世杰表示，今日協商談的內容較細節，包括公司化後會不會有離職潮、台鐵願景、如何永續經營等，他表示，不需要畫大餅講什麼未來的福利、獎金，員工聽不下去，應該讓員工實質有感，而不是講空話。

陳世杰指出，現在還有七條條例保留黨團協商，希望能達到勞資最大公約數，彼此信任再繼續走下去，否則只會引來更大的反彈，工會也希望參與後續討論，不過目前仍未收到邀請。

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
他正面拷問陳時中30分鐘！對話內容曝光　這2題沉默了
蔡京京逆倫弒母！　共犯男友曾智忠「猝逝獄中」
快訊／「確診賠2萬」防疫保單提前喊停！　收件到下午5:30
17歲少女中毒腦死！　「爸媽忍痛捐器官」救一命
台積電殺破550誰敢買？　他低檔重押賺千萬：只買這2檔
小S「遭綜藝大哥性騷擾」！　還原恐怖過程：塞到最深處
居隔3+4正式上路！　各縣市做法一次看
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」　實體門市同步開設

小學生下週可打莫德納！常見「11大副作用」曝　家長有7天考慮期

「小神主牌」2秒暴衝！他急煞怒：誰家的小孩　這一幕嚇壞網

他正面拷問陳時中30分鐘！對話內容曝光　這2題沉默了

台鐵「端午節也要罷工」？工會態度放軟曝最新規劃

才經歷沮喪、焦慮！他剛居隔完秒認同「3+4」：改善很多問題

少了「這元素」精蟲會變少、易不孕　醫：曬太陽可補充

不斷更新／兒童疫苗即將開打！　各縣市怎麼做一次看

快訊／基隆再傳1派出所員警確診！全所28人緊急PCR採檢

超市10大商品塑膠包裝「1年塞滿4443輛垃圾車」　環團喊話該裸賣了

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

金曲歌王Leo王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」　實體門市同步開設

小學生下週可打莫德納！常見「11大副作用」曝　家長有7天考慮期

「小神主牌」2秒暴衝！他急煞怒：誰家的小孩　這一幕嚇壞網

他正面拷問陳時中30分鐘！對話內容曝光　這2題沉默了

台鐵「端午節也要罷工」？工會態度放軟曝最新規劃

才經歷沮喪、焦慮！他剛居隔完秒認同「3+4」：改善很多問題

少了「這元素」精蟲會變少、易不孕　醫：曬太陽可補充

不斷更新／兒童疫苗即將開打！　各縣市怎麼做一次看

快訊／基隆再傳1派出所員警確診！全所28人緊急PCR採檢

超市10大商品塑膠包裝「1年塞滿4443輛垃圾車」　環團喊話該裸賣了

南韓「2義勇軍戰死烏克蘭」消息竟是俄羅斯發出　韓媒直呼：不可信

鏟屎官打呼＋聲控燈狂閃！白貓被吵到眼神死...隔天情勢大逆轉

吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」　實體門市同步開設

吳鳳科技大學就業博覽會　3000多個就業與實習職缺

確診男星1500字吐心聲：抱歉影響大家生活！　染疫4症狀以為感冒

小學生下週可打莫德納！常見「11大副作用」曝　家長有7天考慮期

跟陳時中對談半小時內容曝光！　他提7建議：共存一點都不丟臉

「小神主牌」2秒暴衝！他急煞怒：誰家的小孩　這一幕嚇壞網

2歲女童1個月連做「9次PCR+15次快篩」狂哭！　男星爸心疼自責

蔡京京逆倫弒母！共犯男友曾智忠入監10年　全身疼痛猝逝獄中

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

快訊／05：30規模4.7地震　最大震度4級

師傅1秒解開拔罐！釣蝦女神30秒嬌喘「好痛…」千人朝聖

確診者超瞎行為曝　醫提醒採檢1件事！否則一堆人遭殃

快訊／國1「1大車1小車」追撞　回堵19公里

雷雨來襲變天　2波水彈大降溫10度

8.7萬人居隔中！3+4新制今上路　9大QA一次看懂

獨／北教大申請遠距教學到學期末

口罩這樣戴防護力歸零　台大醫曝4大NG舉動

6新生兒確診　醫5點提醒家長！小孩染疫有8成這症狀

電動自行車多一根　網：是類機車

更多熱門

相關新聞

台鐵公司化　讓火車的溫情更濃

台鐵公司化　讓火車的溫情更濃

全球先進國家的鐵路，已沒人是公務機構，因不管在營運、人事與管理上，都難以與日新月異的其他交通產業競爭。但隨著民間資本累積，各國都已進行民營化，或者至少是公司化，包括鄰近的日本與韓國，而且都清清楚楚證明了，民營化或公司化後，鐵路就是會脫胎換骨，成為好坐、好玩，又好吃的新潮運輸工具。

三度協商破裂！台鐵5／1確定罷工

三度協商破裂！台鐵5／1確定罷工

台鐵5/1罷工！交長再與工會協商

台鐵5/1罷工！交長再與工會協商

她被磨蹭後2年發Dcard　成功復仇揪台鐵噁男

她被磨蹭後2年發Dcard　成功復仇揪台鐵噁男

勞動節台鐵全面停駛！罷工英文怎麼說

勞動節台鐵全面停駛！罷工英文怎麼說

關鍵字：

台鐵公司化勞動節

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

拍寫真更衣畫面全遭錄！脫比基尼竟看到鏡頭

具俊曄讓大S神奇回春　互動羞炸

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

富邦業務崩潰急哭！她「怒揭離譜內幕」

第一眼先看到火、手還是刀？

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

上海暴風雨強襲影片曝！方艙男全裸趴地　採檢站全垮

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面