嘉榮電話關懷搭配視訊門診醫療　關懷居家照護確診者

▲▼嘉榮成立「COVID-19多元遠距醫療關懷中心」，電話關懷搭配視訊門診守護確診居家照護者健康 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應近來全國確診個案的增加，為維持醫療中重症的量能，針對無症狀況或輕症covid-19確診個案，中央流行疫情指揮中心，增加居家照護的模式，嘉義市已啟動啟動居家照護關懷中心，中榮嘉義分院等4家責任醫院共同承擔，及協助居家健康照護的協助。

嘉榮為協助covid-19確診者居家的健康照護，院長陳正榮責成醫院防疫長趙德馨副院長，配合嘉義市政府居家照護計畫，由醫師、護理師及資訊人員組成專案小組，成立「COVID-19個案多元遠距醫療關懷中心」，每日針對嘉義市政府衛生局提供無症狀況或輕症的居家確診者名單，由護理師以電話了解及關懷居家照護確診者的每日健康情形及諮詢，若有就醫需求，則由醫師立即啟動視訊門診醫療服務，守護居家照護者的健康。

陳正榮院長24日(星期一)上午會同趙德馨副院長、蔡政翰副院長及護理部彭素貞主任等人，一起視察及了解「COVID-19多元遠距醫療關懷中心」運作情形，門診護理督導長洪惠珍報告今日電話關懷多位居家確診者健康狀況均穩定；而副院長蔡政翰也親自測試視訊醫療的順暢度，運作均相當的穩定，讓確診者在家隔離健康照護安心又放心。陳院長謝謝醫院醫護團隊在民眾最需要時，永遠站在第一線，讓確診者不管在醫院或居家照護，都可獲得醫療上的健康照護。



陳正榮表示，COVID-19病毒經過多次變異，目前Omicron變異株在國內造成大量傳播，為避免確診民眾因無法及時的獲得醫療資源，而形成心理上的恐慌，嘉榮在接獲市政府衛生局通知後，立即在第一時間成立「COVID-19多元遠距醫療關懷中心」，除了由醫師提供確診個案線上視訊看診服務外，並指派專責護理師針對市府府所提供的名單進行電話醫療關懷服務，以期能提供嘉義市在地鄉親獲得更多元、全面及完善的醫療服務。