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欣嘉石油氣善盡企業責任　捐嘉榮近千份快篩試劑

▲欣嘉石油氣股份有限公司展現公益企業角色捐快篩試劑與嘉榮共同守護民眾健康。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲欣嘉石油氣股份有限公司捐快篩試劑與嘉榮共同守護民眾健康。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

欣嘉石油氣股份有限公司展現公益企業社會角色，在得知臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院為防疫醫院，由畢嘉台總經理除至醫院慰問感謝一線醫護同仁外，同時捐贈嘉榮800劑抗原快篩試劑，與嘉榮醫療團隊一起守護民眾健康，由黃敏偉副院長代表接受，欣嘉公司亦以具體行動支持在地政府，也捐贈嘉義縣市政府相關防疫物資共同抗疫。

▲欣嘉石油氣股份有限公司展現公益企業角色捐快篩試劑與嘉榮共同守護民眾健康。（圖／嘉義榮民醫院提供）

畢嘉台表示，謝謝醫院一線防疫人員守護民眾健康的辛苦付出，而欣嘉責無旁貸要與大家站在一起，醫院防疫缺少資源或設備，欣嘉定全力支持及協助，讓醫院有最大量能，無後顧之憂來照顧雲嘉南地區的民眾健康。為支持嘉榮照顧雲嘉南民眾、榮民(眷)等醫療照顧量能，及更大的篩檢量能，避免隱形傳播鏈存在，欣嘉特捐贈臺中榮總嘉義分院近千份快篩試劑。

▲欣嘉石油氣股份有限公司展現公益企業角色捐快篩試劑與嘉榮共同守護民眾健康。（圖／嘉義榮民醫院提供）
嘉榮李世強院長表示，很感謝欣嘉石油氣股份公司的義舉及各界的支持、加油打氣，也感謝醫院同仁努力付出，更感謝醫護同仁的家屬做醫護的後盾，大家不分你我，一起為這場疫情付出心力，儘管疫情延燒至今已一年多，但看到全體島民齊心團結抗疫，不分你我，在這場抗疫過程，各方伸出支持及友愛之手，為抗疫添加一份心力，共同協助守護國人的健康。

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