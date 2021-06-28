欣嘉石油氣善盡企業責任　捐嘉榮近千份快篩試劑

▲欣嘉石油氣股份有限公司捐快篩試劑與嘉榮共同守護民眾健康。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

欣嘉石油氣股份有限公司展現公益企業社會角色，在得知臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院為防疫醫院，由畢嘉台總經理除至醫院慰問感謝一線醫護同仁外，同時捐贈嘉榮800劑抗原快篩試劑，與嘉榮醫療團隊一起守護民眾健康，由黃敏偉副院長代表接受，欣嘉公司亦以具體行動支持在地政府，也捐贈嘉義縣市政府相關防疫物資共同抗疫。

畢嘉台表示，謝謝醫院一線防疫人員守護民眾健康的辛苦付出，而欣嘉責無旁貸要與大家站在一起，醫院防疫缺少資源或設備，欣嘉定全力支持及協助，讓醫院有最大量能，無後顧之憂來照顧雲嘉南地區的民眾健康。為支持嘉榮照顧雲嘉南民眾、榮民(眷)等醫療照顧量能，及更大的篩檢量能，避免隱形傳播鏈存在，欣嘉特捐贈臺中榮總嘉義分院近千份快篩試劑。



嘉榮李世強院長表示，很感謝欣嘉石油氣股份公司的義舉及各界的支持、加油打氣，也感謝醫院同仁努力付出，更感謝醫護同仁的家屬做醫護的後盾，大家不分你我，一起為這場疫情付出心力，儘管疫情延燒至今已一年多，但看到全體島民齊心團結抗疫，不分你我，在這場抗疫過程，各方伸出支持及友愛之手，為抗疫添加一份心力，共同協助守護國人的健康。

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