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嘉榮急診室獲民眾捐3盒口罩　署名「充滿愛心角落」

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▲嘉義榮民醫院急診室獲民眾捐助愛心口罩。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義榮民醫院急診室獲民眾捐助愛心口罩，醫療團隊士氣大振。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉榮急診室日前獲贈外科口罩，署名「充滿愛心角落」的民眾，特別贈送口罩為一線醫護同仁加油打氣，加油小卡上更寫著:「嘉義榮院各位辛苦的學姊們，小小禮物，滿滿心意，在這段艱困的奮戰日子中，讓我們一同撐過去」，讓急診醫護直呼「好感動，一切付出都值得」。

▲嘉義榮民醫院急診室獲民眾捐助愛心口罩。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義榮民醫院急診室主任蔡政翰（右二），建議民眾參考疾病管制署「一不三要」配戴口罩原則。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉榮表示，該民眾平常就有買口罩備用習慣，隨著「新型冠狀病毒肺炎」疫情的發生，該民眾見醫護人員需直接與病患接觸，又為社區防疫的第一線人員，心想一線醫護更需要口罩，於是捐出3盒口罩給臺中榮總嘉義分院急診室，讓正為防疫工作努力的醫護人員倍感溫暖。

嘉義榮院急診室主任蔡政翰表示，新型冠狀病毒傳染途徑為飛沫傳染，預防措施與其他呼吸道感染相同，所以提醒民眾建立良好衛生習慣，尤其不少銀髮族因患慢性病，平日需要定期出入醫院，防疫措施的落實更為重要，包括勤洗手、配戴外科口罩等措施，第一線常見患者口罩鼻墊片沒壓住，或是講話時拉下口罩。

蔡政翰提醒民眾不正確的配戴口罩，其防護能力會隨之下降，建議民眾參考疾病管制署「一不三要」配戴口罩原則，一「不」：就是在開放空間不用戴口罩。三「要」：則為生病、免疫力不好的慢性病患者及出入人多擁擠地方者，一定要戴口罩，以保護自己與他人。

的配戴口罩才能發揮效果，在使用上應注意口罩的正反面，一般有色面（常見的粉、藍、綠色面）朝外，白色面朝內，才是正確的配戴，並提醒戴口罩要記得壓鼻墊片，與人交談時也不要拉下口罩。另民眾應避免接觸野生動物與禽類，減少出入空氣不流通的公共場所。


該院為落實防疫措施，比照衛生福利部疾病管制署建議，啟用紅外線體溫偵測儀，規定民眾入院一律配戴口罩，限縮為單一出入口，未佩戴口罩者禁止進入醫院看診及探病，並呼籲民眾返台14天內且具中國大陸旅遊史之民眾，除有特殊、緊急原因，暫時不到醫院，如果民眾出國返台後，對於疑似症狀有所疑慮，應盡快撥打1922防疫專線，並於就醫時主動告知旅遊史、職業別、接觸史等資訊，一同守護您我的健康 
 

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