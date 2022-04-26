探望2女兒被酸「不敢殺他」血洗廚房　桃園21歲女一刀刺頸殺前夫

▲桃園市甘姓女子22日晚間返回前夫家，疑因酒意與許姓前夫起口角，甘女持水果刀一刀刺殺前夫右後頸，送醫急救不治，遭警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市甘姓女子22日晚間返回許姓前夫家探望小孩，帶著酒意與許男起口角進而發生肢體衝突，甘女衝至廚房取出一把水果刀，又被奚落「不敢」殺他，一個轉身，甘女憤而持刀刺向前夫右後頸，頓時血流如注，在旁友人驚見甘女真的行凶，緊急將她制伏，並趕緊報警將許男送醫急救，經急救後仍因大量失血不治身亡，甘女則被警方依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

平鎮警方指出，死者是26歲的許姓男子，兇嫌則是其前妻21歲的甘姓女子，22日晚間，甘女返回龍南路前夫住處探視小孩，深夜11時30分許，兩人起了口角衝突，相互扭打後推至廚房，甘女不敵憤而拿起流理台上20公分長水果刀，許男奚落甘女「不敢」殺他，轉身時，酒醉的甘女竟真的持刀朝他右後頸部猛刺一刀，隨後遭在場許男之友人壓制並報警處理。

▲桃園市甘姓女子22日晚間返回前夫家，疑因酒意與許姓前夫起口角，甘女持水果刀一刀刺殺前夫右後頸，平鎮警方在現場起出做案用水果刀等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方到場後除逮捕行兇甘姓女子外，將許男緊急送醫搶救，但許男仍因傷勢過重與頸動脈大量出血宣告不治，警方對甘女酒測後，酒測值高達每毫升0.56毫克，至於甘女行兇動機，轄區平鎮警方正積極調查釐清 。

據警方初步調查，甘女與許男結婚3年多，共同育有2名分別1歲與3歲女兒，1個多月前2人疑因感情不睦簽字離婚，2個女兒撫養權給許男，甘女則常常返家探視小孩，小孩由許男與許男親人輪流照顧。

據指出，許男在某工地擔任鐵工小工頭，平常接到工作後，親友與甘女會到許男工地幫忙鐵工。許男親友證稱，甘女每次探視小孩都喝得醉醺醺，許男多次不准她喝得醉醺醺探視小孩，案發時也以此原因斥責，2人才因此起口角爭執，甘女酒醉後持刀，許男則奚落甘女「不敢」，未料轉身時，甘女果真一刀刺向前夫。

桃園地檢署檢察官相驗許姓男子時，發現其致命部位為右後頸肩上一刀，深約20公分、寬8公分。警方根據現場目擊者指稱，案發時甘女與友人在外喝酒，大概喝了7瓶罐裝台灣啤酒，許男則在家與親友飲酒，雙方都喝了酒導致發生悲劇，留下一對年幼女兒，桃園地檢署複訊後以甘女酒後起爭執，非預謀殺人，檢察官諭令以10萬元交保。

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