桃園文化局秘書室12人確診　員工怨：要與病毒共存？市府回應了

▲桃園市文化局秘書室上週傳出員工確診，累計至今天已有12人確診。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府文化局秘書室上週傳出有員工確診，累計至今（26）日確診人數已有12人，有員工私下爆料，文化局僅進行一次清消作業，且該科室沒確診員工仍照常上班，嚴重質疑「要與病毒共存」？文化局強調，目前確診12名員工都已居家照護中且已停止上班，文化局已對大樓進行3次全館清消，員工上班前需快篩，陰性才得以進入辦公，其餘均依中央防疫指引及市府衛生局指示辦理。

據指出，桃園市文化局秘書室上週傳出秘書室員工確診，有員工向媒體爆料，文化局除在24日進行清消一次外，並無其他防疫作為，秘書室其餘PCR採檢為陰性員工，仍然必須到辦公室上班；文化局其餘科室人員不但沒快篩，也不須居家辦公與分流上班，質疑秘書室負責對外收發公文，難免會與其他單位人員接觸，質疑「要與病毒共存？」抑或等到延燒隔鄰的市府大樓才會有所回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市文化局秘書室上週傳出員工確診，文化局大樓前樹立相關防疫公告。（圖／記者沈繼昌攝）

文化局今天回應，本月24日秘書室同仁因身體不適，自主快篩結果為陽性，該員通報機關後，即請秘書室全體同仁進行自主快篩，快篩結果陽姓同仁共有5人，請其自行PCR檢測，本週一均未進入辦公室。單位主管同步通報市府衛生局，經衛生局評估安排，4月25日（一）針對秘書室全體同仁進行PCR檢測。

文化局還說，局本部迅速於4月25日（一）上午7時設置獨立快篩站，提供同仁上班前快篩，快篩結果需為陰性才得進入本局辦公。此外，局本部於4月24日接獲有同仁快篩呈現陽性反應，立即安排全館進行清消，25、26連續2天針對重點區域均再進行清消，總計共有3次。

文化局強調，目前確診員工為12人均已停止上班且接受居家照護中，其餘均依中央防疫指引與市府衛生局指示進行自主健康管理，同仁仍可正常上下班。

【更多新聞】

►快篩試劑嚴重缺貨！ 鄭文燦：建議中央以人口10%為安全備量

►大貨車台66線變換車道失控 連續追撞2聯結車

►快訊／桃園+1159！台灣國際航電中壢廠大爆發 一夜炸出147確診