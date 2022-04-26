居無定所老友好心收留　酒後吵架...他拿鐵鏟狂敲頭35下打死恩人

▲桃園市陳姓男子因居無定所，謝姓好友好心收容，今年1月間2人小酌時，陳酒後失控持園藝鏟子猛擊謝男頭部35下，送醫不治慘死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子因居無定所，謝姓好友好心收留他暫住在家旁邊的鐵皮屋，今年1月間，2人小酌後，陳男與謝口角爭吵，竟隨手持園藝鏟子往謝頭部猛鏟35下，導致血跡斑斑倒臥地上昏迷，事後謝男家人發現送醫急救仍不治；桃園地檢署檢察官調查時，陳男辯稱「當時喝酒了，就想說跟他拚了」等語，檢方認為陳恩將仇報且手段兇殘，依殺人罪嫌將陳提起公訴，因犯後態度惡劣，建請法院量處重刑。

檢警調查，62歲的陳姓男子因居無定所，67歲的謝姓男子好心收容他入住位於大園區自宅旁鐵皮屋，今年1月2日下午4時許，2人小酌聊天發生爭執，竟隨手持園藝鏟子朝謝頭部連續敲打重擊，導致謝頭部等處血流不止，後來將謝攙扶至鐵皮屋後即作勢不理，直到謝妻晚間7時許返家，目睹謝渾身浴血，趕緊找來兒子送醫救人，謝男送醫後仍因創傷性軸突損傷及大量出血不治死亡。

陳男後來被大園警移送桃檢偵辦，陳在偵訊時坦承持園藝鏟子攻擊謝男，還辯稱是謝男先持電風扇攻擊他。檢方查驗，謝男頭部有多達35處傷口，多集中在頭頂、顏面與額骨等處，雙手亦有14處處防禦傷口。

檢方審酌，謝南不忍見陳餐風露宿且好心收留，陳男卻恩將仇報，僅因酒後情緒不佳，竟對孱弱謝男痛下毒手，還辯稱是謝男先動手攻擊，犯後態度惡劣，偵結依殺人罪嫌起訴，並建請法院量處重刑。

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