屏東也有「腳交女」！國道上盧小小　運將驚喊：不想和你一起死

記者陳宏瑞／高雄報導

計程車司機最近飽受女乘客盧的事件頻傳，一名台灣大車隊的運將上個月底在屏東載了一名疑似酒醉的女乘客，要到高鐵左營站搭車，但一上高速公路後，女乘客就不斷騷擾運將開車，想從後座爬到前座，還試圖去拉排檔桿，讓運將嚇壞怕出車禍，只好把車開到警察局報案。

▲女乘客（左）在計程車上一直盧。（圖／翻攝自臉書社團「屏東吃喝玩樂」）

網友在臉書社團「屏東吃喝玩樂」PO出影片，文章寫道「一樣的台灣大車隊司機，3/28發生在高速公路上，屏東國3國10往高鐵左營站，乘客突然發酒瘋要跨過副駕駛座，害我險些翻車，且她的手一直都有碰到我的排檔桿跟手煞車，我一直在將她的手跟頭撥開，最後看到仁武交流道下去仁武派出所請警察處理。」

▲女乘客（左）伸出無影腳。（圖／翻攝自臉書社團「屏東吃喝玩樂」）

PO文者指出「最後筆錄完警察說從影片上只能對她提出性騷擾告訴，請問各位大大，這樣在高速公路上造成我生命財產安全問題，難道只能像警察說的【性騷擾】而已嗎？請大家評評理，一樣是台灣大車隊處理方式天壤之別........唉........ 」。

影片中女乘客除了用手觸摸運將身體和臉，也伸出無影腳到前座，一直盧小小，運將則是不斷用手阻擋，整個影片將近一分鐘。

仁武分局表示，運將將女乘客載到派出所時，女子已明顯酒醉，說話不清楚，為了避免再造成危險，因此當場將她依警職法即時強制規定，對其實施保護性管束，後續依性騷擾防制法查處辦理。

據了解，運將在報案第一時間並未提到女乘客拉手煞車、徘檔桿和方向盤，警方表示，性騷擾部分已依法受理，公共危險罪的部分則需要進一步釐清。