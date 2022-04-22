紅衣男遭逼車倒地受傷 氣到持水果刀相向辯「叫他離開並未揮刀」

記者楊熾興／桃園報導

41歲陳姓機車騎士21日騎車經過桃園區中山路時，與同向由19歲朱姓男子所駕駛小貨車爭道不慎擦撞倒地，雙方發生言語衝突進而互相拉扯，陳從機車置物箱取出一把水果刀指向對方叫囂，警方據報立即啟動快部隊迅速隔開雙方，陳男辯稱只是「叫他離開，並未揮刀」，警方則依法移送偵送辦。

▲紅衣機車男與小貨車因爭道發生車禍，警方迅速趕到處理。（圖／桃園警分局提供）

▲警方從陳男機車置物箱取出一把水果刀。（圖／桃園警分局提供）

陳姓機車騎士昨日沿著桃園區中山路往中壢方向行駛，與同向由朱姓男子(19)所駕駛之自小貨車因爭道不慎擦撞倒地，雙方發生言語衝突進而互相拉扯，陳男因氣憤由機車置物箱取出一把水果刀指向朱男，民眾發現後立即向附近的派出所報案。

▲身著紅衣的陳姓男子高舉雙手表示並未揮刀。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路派出所獲報有民眾持刀對峙，立即啟動快打部隊趕抵現場，迅速將雙方隔開避免狀況提升，並喝令陳男交付水果刀，但陳男強調他的機車受損又倒地受傷是受害者，並辯稱拿刀是要叫對方離開，同時高舉雙手強調「並未揮刀」因其跌倒時手、腳受到擦挫傷，員警通報消防人員到場救護，並陪同就醫，幸好警方抵達現場迅速處置，未發生進一步的衝突。後續雙方提出恐嚇、傷害等告訴，警方依規定受理並移請桃園地檢署偵辦。警方呼籲汽機車駕駛人，遵循交通規則行駛，並隨時注意週邊車況互相禮讓，切勿意氣用事，以確保行車安全。