兒童疫苗開跑！高雄採「醫護到校」模式　衛生局：最快5／2接種

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，將開放6-11歲兒童施打莫德納疫苗，每次施打半劑，兩劑間隔12週，比照過去BNT校園接種模式，讓學童家長有7天考慮。高雄市衛生局鬆口，目前仍在統計意願，最快將會在5月2日開始施打，接種模式採醫護到校施打。

高雄市政府今（26日）召開記者說明，今日新增182例本土個案，外縣市旅遊史19例，特定娛樂場所有33例，密切接觸者106例（同住親友50例、餐飲娛樂19例、職場環境30例、高風險區域7例），居隔期間陰轉陽個案有20例。

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▲中央開放6-11歲兒童施打莫德納疫苗，每次施打半劑。（圖／記者李毓康攝）

關於中央日前宣布，6至11歲兒童可接種莫德納疫苗，高雄市衛生局表示，相關籌備由學校發放通知同意書，盡快和家長協調共識，現階段許多細節疫苗數量還沒底定，還有待CDC一起完成，目前據了解大概5月2日有可能施打，目前積極籌備當中。施打模式將會比照過去，由醫護人員到校接種模式進行。

陳其邁則補充，75歲以上長者、18-29歲施打第三劑比例較低，加上小朋友，這三大類大概是我們最近希望能快速施打疫苗的目標，大概按照小朋友、長輩優先規劃疫苗施打順序。

▲高雄市兒童疫苗接種模式將採醫護到校接種。（圖／記者李毓康攝）

衛生局表示，今日特定娛樂場所確診特別多，有14家，包含7間酒吧、7間酒店，較多的是在角落酒吧有8例，夜世界小吃部7例，林園釣蝦場3例，先前爆發多人群聚的雅閤會館也出現3例。大部分是社區部分活動足跡所導致的感染，導致特定娛樂場所風險。

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