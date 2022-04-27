居家照護懶人包「4圖秒懂」！房間怎清消、必備用品清單一次看

▲居家照護或隔離者人數持續攀升，該如何準備才不會太過慌亂，《中華民國護理師護士公會全國聯合會》準備懶人包給大家參考。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者張乃文／綜合報導

全台確診數持續攀升，各縣市政府也已經啟動輕症居家照護，盼能保存醫療量能。不過，有許多確診民眾在得知陽性的當下手足無措，不曉得應如何處置，而《中華民國護理師護士公會全國聯合會》準備了一份從照護前到同住家人的注意事項懶人包，幫助大家在防疫的自主應變能更順利。

◎確診居家照護前6大必備

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1.日常生活用品、飲食：盥洗衣物、個人清潔用品、衛生紙，及個人打發時間用品、備妥三餐規劃。

2.電子用品：手機、電話、電腦、網路、視訊及充電相關配備。

3.環境清潔用具：清潔劑、漂白水、75%酒精、抹布及垃圾袋等。

4.醫療用品：口罩、體溫計、乾洗手液、血氧機。

5.常規服用藥物：慢性病藥物及退燒、止咳等症狀緩解藥物。

6.特殊對外聯絡資訊：同住家人以外之緊急聯絡人、地方政府關懷中心或衛生單位窗口。

▲居家照護注意事項。（圖／取自中華民國護理師護士公會全國聯合會官網，以下皆同）

◎居家照護環境5注意事項

1.定時清消房內經常接觸的位置，包括門把、桌面及電燈開關等。

2.廁所衛浴每日清消一次，共同浴廁每次使用後都要消毒。

3.可能與確診者動線重疊或共用空間、物品清消。

4.保持房間通風，開窗、使用空氣清淨機或電扇。

5.一般環境使用當日泡製漂白水消毒，包括家具、房間或廚房等，以1：50稀釋（1000ppm）；浴室或馬桶表面則採1：10稀釋（5000ppm）。

◎垃圾處理及衣物清洗步驟

1.垃圾置入有蓋垃圾桶，無須分類。

2.尖銳物品先以報紙包封。

3.垃圾提出前以雙層垃圾袋包裝，袋口確實密封。

4.垃圾建議淨置72小時候由地方環保單位處理。

5.衣服、毛巾及浴巾等，應和其他同住非確診家人分開清洗。

6.衣物與毛巾等需徹底曬乾或烘乾。

同住家人、照顧者5大須知

1.除非緊急狀況或照顧需求，不可接觸確診者，特別是65歲以上、孕婦、幼兒及免疫力低下或有潛在疾病者。

2.若不得已需與確診家人共用空間，應開窗保持空氣流通，雙方全程戴口罩，並於事後進行清潔消毒。

3.緊急需求進入確診者房間時，雙方均須全程戴口罩，即便戴手套也須在執行前後以肥皂洗手或酒精乾洗手。

4.確診者使用過的餐具須以洗潔劑清洗，並戴手套清潔，完畢後以肥皂或酒精清潔雙手。

5.照顧者在照護期間全程留意自身健康狀況，監測是否出現發燒、咳嗽或呼吸急促等新冠感染相關症狀。

有關最新防疫規範，中央流行疫情指揮中心公布，同住未確診者：於同戶其他房間居家隔離，原則不超過 4 人，以減少群聚風險。同戶居家隔離未確診者，隔離至同戶最後確診個案之確診日後3天（與確診者同室之未確診者，以最後同室接觸日或確診者隔離期滿日起算3+4），並依指揮中心公布最新「3+4 居家隔離及自主防疫」規定進行篩檢及後

續4天自主防疫。