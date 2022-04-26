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機車與輪椅發生車禍事故　造成老婦人頭部受傷送醫

▲台南市中西區民族路二段25日深夜，發生機車撞輪椅事故，造成造成輪椅上蔡姓老婦人頭部受創送醫，黃男及看護2人擦挫傷。（圖／翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，下同））

▲台南市中西區民族路二段25日深夜，發生機車撞輪椅事故，造成造成輪椅上蔡姓老婦人頭部受創送醫，黃男及看護2人擦挫傷。（圖／翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

記者林悅／台南報導

台南市中西區民族路二段25日深夜近10時許發生1起交通事故，1名30歲黃姓男子，騎機車不慎撞上外籍看護步行推的輪椅，造成輪椅上81歲蔡姓老婦人倒地，頭部受創送醫，黃男及看護2人擦挫傷，全案由市警二分局警方調查處理中。

台南市警二分局交通分隊指出，4月25日深夜9時51分許，台南市中西區民族路二段230號前發生1起交通事故，30歲黃姓男子騎機車，沿民族路二段東向西外側車道直行，行經事故地點時，與沿民族路二段東向西外側車道西向東，由外籍看護所推輪椅發生車禍，致黃男腰部及肩膀受傷，輪椅上的81歲蔡姓婦人地不起，台南市消防局據報派救護車到場救護，發現蔡婦意識清醒，頭部受傷，經送醫後住院觀察，外籍看護則腿部擦挫傷。

市警二分局警方案發後派到場勘查測繪蒐證 ，初步研判肇因係黃男涉嫌未注意車前狀態，而行人疑未緊靠路邊行走。警方在此呼籲駕駛人，駕駛車輛時應隨時注意車前狀態，與突發狀況時能隨時反應，而行人行走時，也應僅靠路邊並面向來車，以策安全。目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

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