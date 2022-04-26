萬海航運主管200萬現金放座車　歹徒破窗偷走！內鬼疑是他

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區萬海航運3月8日發生一起重大竊案，該公司一名魏姓主管將200萬現金放在車內、卻離奇遭到2名黑衣人打破車窗後竊取現金；歹徒準確預知車上有大批現款實在太厲害，警方獲報後展開調查，發現被害人魏男的陳姓司機疑為內鬼，得知主管習慣把現金放車上通知外人竊取，警方3月14日循線在台中市某汽車旅館逮捕涉案5人，陳姓司機也遭檢警列為關係人約談到案。

▲萬海航運魏姓主管車藏200萬現金遭歹徒蒙面爆竊，警方循線逮捕涉案5人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

案發後警方調閱監視器，發現歹徒行竊前晚就開車到附近場勘，吳姓主嫌則在幕後策劃接應，李嫌、鄭嫌等3人搭計程車到內湖萬海航運公司外，兩人進入停車場下手行竊後，搭小黃逃往淡水；之後下手偷竊的2人組逃往台中市某汽旅避風頭，其餘犯嫌則在新北租屋處藏匿，但犯案後行蹤全遭警方掌握鎖定。

警方發現策畫這起侵入停車場行竊的主嫌吳男（25歲、詐欺、恐嚇等多項前科）教唆李、鄭兩人下手，李鄭兩人到案後辯稱犯案所得已花用殆盡，吳嫌則說僅花了50多萬元，但對贓款流向交代不清，剩餘150萬元贓款警方仍追查中。

但離奇的是，魏姓被害人報案時不願交代現金來源用途，但明確指控隨車陳姓司機才會知道他當天攜帶大筆現鈔，檢警據此判定有可能陳姓下屬內神通外鬼。警方4月1日約談陳男，他到案矢口否認通風報信，目前全案報請士林地檢署鄭潔如檢察官指揮，並持續擴大偵辦釐清真相。

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