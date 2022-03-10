　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曹格反控「單方爆料」拒道歉！最重開罰1.8萬　不服可以這樣做

▲▼曹格親赴派出所報案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲曹格9日上午到內湖警分局港墘派出所對酒後鬧事進行說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

知名歌手曹格7日周一晚間七點多在台北市內湖區瑞光路316巷某餐廳與友人吃飯飲酒，疑似飲酒後與隔壁包廂客人發生口角，有網友匿名爆料曹格在2分鐘內連爆粗口「fxxk you、fxxing、fxxk bich」甚至還拿東西砸餐廳老闆娘。

爆料的網友表示「地點是在內湖，前兩天我們去餐廳吃飯，還沒開始用餐，隔壁包廂的某一位人士（聲音應該很好認）就一直用言語在找我們麻煩，我們不理會他就持續咆孝還用不雅字眼罵我們。」

▲▼曹格醉砸餐廳後首發文。（圖／翻攝自IG／曹格）

▲曹格醉砸餐廳後首發文。（圖／翻攝自IG／曹格）

轄區內湖警分局港墘派出所證實，當晚接到餐廳報案求助電話，知名歌手曹格酒後與隔壁包廂酒客發生互罵爭吵，連餐廳業者老闆娘親兒上前阻止也被拉扯跌倒，但警員到場時曹格已經離開，警方認定曹格行為觸犯社會秩序維護法87條第一項第一款「加暴行於人者」最高可處新台幣1萬8千元以下罰鍰。

內湖警方表示，曹格9日上午到港墘派出所接受警方調查，事後遭依違反社會秩序維護法裁罰處理流程，將待派出所將調查卷證移交分局後，由社維法裁罰業務承辦人根據曹男犯案情節依法裁罰，裁罰金額目前尚未確定、將視曹男當時脫序行為程度來做為審酌、違反社會秩序維護法係屬於「脫序行為」的裁罰，流程與違反刑法「違法行為」移送不同。

據悉曹格目前已與店家達成和解，但若對警方裁定違反社會秩序維護法有異議，根據《違反社會秩序維護法案件處理辦法》相關規定，受處分人須在處分書送達5日內依法聲明異議。

警察機關收到異議書狀後，認為民眾異議提出撤銷有理，需在收到異議書3日內撤銷變更原處分，若警方認定異議不合法、要求無理者，會在3日內將異議書、處分卷宗送交該管簡易法庭，讓法官進行最終裁定。
 

【相關新聞】

獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽　牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂

►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
「大S與媽鬧翻」傳回南韓　具俊曄友人：夫妻同住一地有難度
快訊／今本土+0！　隔68天首見零確診
朱芯儀罹乳癌　醫急勸「出現這3徵兆」別拖了
快訊／陸劇男神閃電宣布結婚！　13:14曬「紅色結婚證」
快訊／大S再婚　汪小菲2天後首發聲
鳳梨親解「19.5不含頭真相」　國小就破處：第1次搞很久
白色情人節快來了　LINE輸入「三個詞」放閃告白
謝忻13秒片身材全看光！　裸照遭洩2000張「警方查內鬼」吐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐騙集團5人328通電話沒騙到半毛錢　「1電1罰」重判...恐入獄

慣竊闖空門偷現金1萬2　女屋主看監視器氣炸！上網PO他露臉照

前議員常中天現身賭場：小賠　「一元堂俱樂部」藏身泡沫紅茶館

蘆洲環堤大道一周撞死2人　警加強取締闖紅燈+違規穿越

曹格反控「單方爆料」拒道歉！最重開罰1.8萬　不服可以這樣做

偷拍分居妻手機對話紀錄想抓小王　竹科工程師反挨告

快訊／國1北上24.8K火燒車！貨櫃車車頭竄火光　車流回堵2公里

夜店搭車和運將吵架辱警GY　李連杰合夥人賠30萬換緩起訴

投資虛擬幣慘賠逼會員出面　2男當場示範「老鼠汁」作法挨告

台64慘變木屑大道！聯結車大彎翻覆　後斗傾洩「5小時才清空」

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

詐騙集團5人328通電話沒騙到半毛錢　「1電1罰」重判...恐入獄

慣竊闖空門偷現金1萬2　女屋主看監視器氣炸！上網PO他露臉照

前議員常中天現身賭場：小賠　「一元堂俱樂部」藏身泡沫紅茶館

蘆洲環堤大道一周撞死2人　警加強取締闖紅燈+違規穿越

曹格反控「單方爆料」拒道歉！最重開罰1.8萬　不服可以這樣做

偷拍分居妻手機對話紀錄想抓小王　竹科工程師反挨告

快訊／國1北上24.8K火燒車！貨櫃車車頭竄火光　車流回堵2公里

夜店搭車和運將吵架辱警GY　李連杰合夥人賠30萬換緩起訴

投資虛擬幣慘賠逼會員出面　2男當場示範「老鼠汁」作法挨告

台64慘變木屑大道！聯結車大彎翻覆　後斗傾洩「5小時才清空」

強化工廠及高樓消防搶救效能　南消六大隊辦理幹部及大隊幕僚水源供應訓練

T.O.P親口證實暫別BIGBANG！5年前試圖輕生「走過低潮曝喜訊」

詐騙集團5人328通電話沒騙到半毛錢　「1電1罰」重判...恐入獄

慣竊闖空門偷現金1萬2　女屋主看監視器氣炸！上網PO他露臉照

快訊／增82例境外移入「創今年新高」！　65例落地採檢篩陽

英女王19歲御林軍「私赴烏克蘭參戰」　英國怕被波及慌了：快回來

快訊／今本土+0！時隔68天又見零新增　境外暴增82例

電網建設為千億預算等級　經部：南部電源就近供應南科等需求

前議員常中天現身賭場：小賠　「一元堂俱樂部」藏身泡沫紅茶館

不斷更新／美官員估算6000名俄軍陣亡　英計畫向烏克蘭運送導彈

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

阿北又出事！同地點又有人「開車衝田中」

南投4.4星民宿偷拍14人　少東下場出爐

懷疑妻子偷吃！工程師抓鐵證反遭判刑

砂石車撞雙載機車　男女彈飛雙亡

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫氣炸還原過程

機車竄出砂石車撞上　1死1重傷

詐500萬助理費　嘉義9頭身美女議員遭聲押

「有女友feel」爆乳辣腿照攬客　本尊差很大

台南重大車禍！　2車激烈衝撞3傷1命危

「富商開價10萬」男騙女友拍性愛片　挨告下場慘

高雄BMW連撞2車起火！目擊者：副駕狂喊救命

花心男斷腿被放生　小三照顧18年挨告

更多熱門

相關新聞

快訊／曹格首發文！　單邊爆料誤導真相

快訊／曹格首發文！　單邊爆料誤導真相

歌手曹格10日透過IG發文，回應醉酒與人起衝突，表示尊重台灣法律和警察，「願意承擔一切後果」。他被控7日台北市內湖區和友人聚餐時，疑似和其他顧客起爭執，2分鐘影片曝光引發各界議論。

曹格曾為女兒發毒誓「再喝酒就退歌壇」！老婆也怒了

曹格曾為女兒發毒誓「再喝酒就退歌壇」！老婆也怒了

曹格酒後砸餐廳拒道歉！網狂酸「金曲拳王」

曹格酒後砸餐廳拒道歉！網狂酸「金曲拳王」

曹格喝醉猛砸餐廳女員工！暴走影片曝

曹格喝醉猛砸餐廳女員工！暴走影片曝

被爆大鬧餐廳！曹格還原始末：我才不會道歉

被爆大鬧餐廳！曹格還原始末：我才不會道歉

關鍵字：

內湖警分局社維法曹格出爐

讀者迴響

熱門新聞

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

大S「韓國約會具俊曄」超閃影片曝！他1舉動擄芳心

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊95%無損

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

公婆車禍過世「丈夫竊喜」！原因曝光網心疼

克里姆林宮：美國已向我們宣戰

更多

最夯影音

更多
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面