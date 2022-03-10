曹格反控「單方爆料」拒道歉！最重開罰1.8萬　不服可以這樣做

▲曹格9日上午到內湖警分局港墘派出所對酒後鬧事進行說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

知名歌手曹格7日周一晚間七點多在台北市內湖區瑞光路316巷某餐廳與友人吃飯飲酒，疑似飲酒後與隔壁包廂客人發生口角，有網友匿名爆料曹格在2分鐘內連爆粗口「fxxk you、fxxing、fxxk bich」甚至還拿東西砸餐廳老闆娘。

爆料的網友表示「地點是在內湖，前兩天我們去餐廳吃飯，還沒開始用餐，隔壁包廂的某一位人士（聲音應該很好認）就一直用言語在找我們麻煩，我們不理會他就持續咆孝還用不雅字眼罵我們。」

▲曹格醉砸餐廳後首發文。（圖／翻攝自IG／曹格）

轄區內湖警分局港墘派出所證實，當晚接到餐廳報案求助電話，知名歌手曹格酒後與隔壁包廂酒客發生互罵爭吵，連餐廳業者老闆娘親兒上前阻止也被拉扯跌倒，但警員到場時曹格已經離開，警方認定曹格行為觸犯社會秩序維護法87條第一項第一款「加暴行於人者」最高可處新台幣1萬8千元以下罰鍰。

內湖警方表示，曹格9日上午到港墘派出所接受警方調查，事後遭依違反社會秩序維護法裁罰處理流程，將待派出所將調查卷證移交分局後，由社維法裁罰業務承辦人根據曹男犯案情節依法裁罰，裁罰金額目前尚未確定、將視曹男當時脫序行為程度來做為審酌、違反社會秩序維護法係屬於「脫序行為」的裁罰，流程與違反刑法「違法行為」移送不同。

據悉曹格目前已與店家達成和解，但若對警方裁定違反社會秩序維護法有異議，根據《違反社會秩序維護法案件處理辦法》相關規定，受處分人須在處分書送達5日內依法聲明異議。

警察機關收到異議書狀後，認為民眾異議提出撤銷有理，需在收到異議書3日內撤銷變更原處分，若警方認定異議不合法、要求無理者，會在3日內將異議書、處分卷宗送交該管簡易法庭，讓法官進行最終裁定。



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