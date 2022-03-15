泛亞內鬼案工程副理「涉收100萬回扣」　小模女友一併移送北檢

記者劉昌松／台北報導

由退輔會投資的泛亞工程建設公司驚爆內鬼，副理陳佳享去年涉嫌在一件台北市博愛特區合建案中收受包商100萬元回扣。檢調單位15日發動搜索約談，晚間陳佳享和他在動漫活動擔任Showgirl的林姓女友、合作廠商等多人，全被以嫌疑人身分一併移送台北地檢署，全案朝《刑法》背信罪方向偵辦。

▲泛亞工程建設開發部副理陳佳享涉收廠商回扣遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，泛亞工程2020年曾將桃園地區一件總工程經費10多億元的重大工程，發包給下游廠商秬豐工程施作，當時的總經理張子文卻涉嫌利用這一機會，與廠商合謀，透過浮報工程款項等方式，從下游廠商收取回扣，不法所得約1千萬元。

▲陳佳享的林姓女友時常出現動漫活動擔任Showgirl。（圖／記者劉昌松攝）

泛亞發現工程成本有異，自行調查後解除張子文職務並提出檢舉。北檢2021年指揮調查局台北市調處、廉政署，發動首波搜索約談，依違反《證交法》非常規交易及特別背信罪嫌，諭令張子文以100萬元交保。

辦案人員持續追查發現，泛亞建設開發部副理陳佳享，另外也涉嫌在台北市博愛路的合建案中，以類似手法向合作廠商索取約100萬元的回扣，因此再次指揮台北市調處，兵分4路展開第二波搜索，陳佳享及其林姓女友、王姓合作廠商皆被以嫌疑人身分移送北檢複訊。